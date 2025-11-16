

国内最高峰のレースとして知られるスーパーGTを駆けるGRスープラ。モータースポーツのDNAを継承するスポーツカーブランド『GR』では、FIA世界ラリー選手権（WRC）をはじめ、国内のスーパー耐久シリーズなど、さまざまなモータースポーツに参戦し、そそこからフィードバックして市販車の開発を行っている（写真：トヨタ自動車）

トヨタのスポーツカーブランドである『GR』は、モータースポーツ活動を行っているGAZOO Racingの手がけるモデルを多く擁している。

そのモデルレンジは、GRブランドの最高峰として君臨する『GRMN』を頂点とし、「GRヤリス」や「GR86」など、こだわりのチューニングで走りの味を追求した『GR』、非日常的な華やかさを纏う『GR SPORT』という3種類に大分される。

今回はこの中でも多くの車種に設定されているGR SPORTについて、各車にどんなチューニングがなされているのかまとめてみたい。執筆時点でGR SPORTが設定されているのは、「カローラ クロス」「アクア」「ヤリス クロス」「ハイラックス」「ランドクルーザー300」「コペン」の6車種となる。ここからは各車の特徴をチェックしてみよう。

カローラ クロスGR SPORT



2.0Lハイブリッドを搭載するカローラ クロスGR SPORT。価格は389万5000円（写真：トヨタ自動車）

カローラ クロスのGR SPORTは2025年5月に実施された一部改良のタイミングで追加（GR SPORTの発売は8月）。注目ポイントはパワートレインで、ベース車が1.8Lハイブリッドであるのに対し、GR SPORTは2.0Lハイブリッドとなり、ドライブモードセレクトに専用のSPORTモードを設定。さらに6速シーケンシャルシフトマチックを専用設定し、駆動方式はE-Fourのみとなるのが大きな違い。

また足まわりにはフロントロアアームNo.1、No.2ブッシュ高硬度化、リバウンドスプリング内蔵式ショックアブソーバー採用、コイルスプリングばね定数変更、車高10mmダウンによる低重心化を行い、ロアバックにリヤバンパーリインフォースを設定し、ボディ剛性を高めている。

そのほか、エクステリアでは進化したファンクショナルマトリックスグリルを採用し、インテリアでは専用スポーツシートが備わってコーナリング時に身体をサポートしてくれるようになっている。

アクアGR SPORT



アクアGR SPORTのスタイリング。発表時の価格は259万5000円だが、最新モデルでは設定されていない（写真：トヨタ自動車）

2代目となるアクアGR SPORTは2022年11月に登場。フロア2カ所へのブレースの追加やリヤバンパーリインフォースを追加することでボディ剛性を高め、サスペンションの専用チューニングやブッシュ特性の変更、締結ボルトの変更、専用バウンドストッパーの採用などで優れた操舵応答性と質感の高い乗り心地を両立した。

また、電動パワーステアリングを専用にチューニングし、POWER+モード時には、よりスポーティな手ごたえを感じる特性としている。



アクアGR SPORTのインテリア（写真：トヨタ自動車）

エクステリアはカローラ クロスと同じくファンクショナルマトリックスグリルを採用し、専用の前後バンパーなどで空力特性を向上。足もとには17インチタイヤホイールが装着され、インテリアにはスポーティシートを採用した。

ただ、アクアについては2025年9月に実施されたマイナーチェンジのタイミングでGR SPORTが一旦姿を消している。もともとGR SPORTはベース車の登場から遅れてリリースされることがつねであるため、マイナーチェンジ後のアクアGR SPORTも遅れて登場する可能性もあるだろう。

ヤリス クロスGR SPORT



ヤリス クロスGR SPORT。ハイブリッド車の価格は303万1600円、ガソリン車の価格は264万8800円（写真：トヨタ自動車）

ヤリス クロスGR SPORTは2022年8月の一部改良のタイミングで追加。ベースとなっているのは「Z“Adventure”」で、ガソリンモデルとハイブリッドモデルの両方が用意されるが、どちらも2WDのみでベース車にある4WDモデルはラインナップされない。

専用装備としては、エクステリアにGの文字をモチーフとした前後のバンパーや、専用デザインの18インチホイール、215/50R18サイズのファルケンFK510 SUVタイヤが与えられ、車内はGRロゴ入りの専用スポーティシート（AIRNUBUCK＋合成皮革）が備わる。

パフォーマンスにまつわる部分では、装着タイヤに合わせて10mmダウンの専用サスペンションのほか、ブッシュ、電動パワーステアリングをスポーティにチューニングし、剛性アップパーツの装着やハイブリッドモデルでは、専用のパワートレイン制御や強化されたドライブシャフトなどもおごられている。

ランドクルーザー300 GR SPORT



3.5Lガソリン車（7人乗り/783万6400円）と3.3Lディーゼル車（5人乗り/816万6700円）の2タイプを用意するランドクルーザー300 GR SPORT（写真：トヨタ自動車）

砂漠の王者とも言われるランドクルーザー300のGR SPORTは、2021年8月のデビューと同時に設定され、主にオフロード性能を高めるチューニングがなされている。

ベースとなっているのはZXグレードで、ガソリンモデルとディーゼルモデルの両方を設定。エクステリアでは専用のバンパーやグリルが備わるほか、バックドア下部やミラー、ドアウインドウモール/ベルトモール、ホイールアーチモールなどがブラックとなり、精悍な印象がプラスされる。

また足元もベース車は20インチのスーパークロームメタリック塗装のホイールが備わるが、GR SPORTでは18インチにインチダウンされ、マットグレー塗装となる点も大きな違いとなっている。



ランドクルーザー300 GR SPORTのインテリア（写真：トヨタ自動車）

インテリアは基本的に変わらないものの、ウォールナット杢目調の加飾が切削カーボン調となり、シートにはGRのエンブレムが備わってスポーティな印象となるのが特徴だ。

性能面ではサスペンションがGR専用チューニングのものになるほか、E-KDSS（エレクトリック キネティック ダイナミックサスペンション システム）や前後の電動デフロックが標準装備となることで、もともとの走破性をより高いものへとレベルアップされているのもポイントと言えるだろう。

コペン GR SPORT



5MTとCVTの2タイプをラインナップするコペンGR SPORT。価格は、5MT車が255万6400円、CVT車が250万1400円（写真：トヨタ自動車）

2026年8月末で生産を終了することが正式にアナウンスされているコペンは、言わずもがなダイハツのモデルであるが、2019年10月に登場したGR SPORTモデルはトヨタとのコラボレーションモデルとなり、このグレードのみトヨタの販売店で購入することができる。

こちらは5速MTとCVTの2種類のパワートレインが用意され、エンジンなどの出力などは不変。ただほかのGR SPORTと同じように専用のバンパーやエンブレムのほか、LEDヘッドライトやLEDリアコンビランプなども専用のものがおごられている。

室内もMOMO製の革巻ステアリングホイールやレカロ社製シートにはGRロゴが備わり、カードキーにもGRロゴが入るこだわりぶりとなっている。



コペンGR SPORTのインテリア（写真：トヨタ自動車）

そしてパフォーマンスに関わる部分では、下まわりを大きくカバーする専用ブレースと剛性パーツを装着しているほか、専用の床下スパッツで空気の流れも整流。それにあわせて専用チューニングの電動パワーステアリングやショックアブソーバー、BBS製専用鍛造16インチアルミホイールとポテンザ RE050Aのスポーツタイヤの組み合わせで、大きくスポーツ度を向上させているのも特徴だ。

なお、コペンGR SPORTについては、トヨタ/ダイハツどちらのモデルも性能、装備、価格には差異はなく、外装にもメーカーエンブレムではなくコペンのエンブレムが備わるので、車検証などで確認しない限り違いを確認することはできない。

GR SPORTモデルの魅力

なお、現在GR SPORTモデルのラインナップには、ピックアップトラックのハイラックスも存在しているが、2024年10月から生産を休止しており、これに伴ってGR SPORTのサイトでも詳細が閲覧できなくなっているため、今回は省略している。



今回はトヨタのGR SPORTモデルを一気に紹介したが、じつは見た目だけでなく細かな部分に手が加えられていることがおわかりいただけただろうか。スポーティな走りには興味がないという人も、チューニングによってしなやかな走り味になっているモデルもあるので、ベース車を検討している際には一度GR SPORTモデルも試乗してみることをオススメしたい。

（小鮒 康一 ： フリー（ライ）ター）