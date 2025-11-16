長崎県波佐見町で300年にわたり受け継がれてきた「皿山人形浄瑠璃」。

担い手の高齢化が進む中、小さな救世主が現れました。

保存会による全国の舞台本番に密着です。

波佐見町で10月に開かれた「全国人形芝居フェスティバル」。

全国から、8つの団体が12の演目を披露しました。

参加団体の1つ波佐見町の「皿山人形浄瑠璃保存会」が披露したのは「語り」と「三味線」に合わせ、「人形」で物語を表現する「人形浄瑠璃」です。

（ 観客）

「すばらしいですね。じんとくるところがあった」

（皿山人形浄瑠璃保存会 福田 学 会長）

「大変よくできました！。よかったと思います」

◆焼き物のまち 波佐見に息づく「皿山人形浄瑠璃」の魅力

焼き物のまち 波佐見町。

多くの陶磁器の工房があります。

町の人形浄瑠璃は、保存会によって受け継がれてきました。

（皿山人形浄瑠璃保存会 福田 学 会長）

「メンバーとしては、皿山郷出身と、もともと皿山に住んでいた仲間がメンバーになっている」

語り役の「太夫」「三味線」「人形」の三位一体で、物語を表現する人形浄瑠璃。

人形は3人で扱います。“主遣い” は、顔と右手を動かします。

（皿山人形浄瑠璃保存会座長 田澤 孝幸さん）

「糸があって、引っ張って顔を上げる」

“左手遣い” が左手を、“足遣い” が両足を動かします。

（皿山人形浄瑠璃保存会座長 田澤 孝幸さん）

「とにかく3人の息が合わないと、(人形が)生きているように見えないので、そこが一番大事です」

繊細で滑らかに動かすことで、人形に魂と感情が宿ります。

保存会の座長を務める、田澤 孝幸さん。

45年のキャリアがある波佐見焼の絵付け職人です。

（皿山人形浄瑠璃座長 田澤 孝幸さん）

「白磁に藍色の呉須(ごす)を使って描いている。野菜の絵柄は(一日に)100ぐらいは描く」

本業と保存会の活動、両立の支えとなっているのは、地元・皿山への思いです。

「皿山に小さい時から63年住んでいるので愛着はあるし、奥が深くてね。お客様に喜んでもらえれば、それが一番」

◆課題は「後継者育成」 未来へつなぐために

皿山で人形浄瑠璃が始まったのは、江戸時代。

1732年「享保の飢きん」で焼き物が売れなくなり、有志で興行を始めたのが起源とされています。

1953年に「皿山人形浄瑠璃保存会」が設立され、翌年には県の無形民俗文化財に指定されました。

波佐見町では、ながさきピース文化祭の一環で「全国人形芝居フェスティバル」が行われることに。

保存会の出演も決まりました。

稽古は火曜日と金曜日の週2回。

メンバーの仕事が終わった後に始まります。

そんな保存会には、大きな課題が…。

（皿山人形浄瑠璃保存会 福田 学 会長）

「われわれ高齢化してきて、平均年齢が55歳くらいになっていますので、若い人がどんどん加入してくれないと」

◆“救世主” 現る

そんな願いが届いたのか、今年6月。

“救世主” が現れたのです！。

（自己紹介）

「中村 一惺(いっせい)です！9歳です」

中村一惺さんは、地元の小学3年生。

明るく元気で、学校ではクラスの中心的な存在だそうです。

でも、いったいなぜ『人形浄瑠璃』を？

（中村 一惺さん）

「人間みたいに動かす、人間を表すみたいなところが面白いです。伝統芸能をやってみたい気持ちになって、人形浄瑠璃(保存会)に入りました」

（皿山人形浄瑠璃座長 田澤 孝幸さん）

「いつもYouTubeを見て勉強している。とにかく今からが本当に楽しみ」

学校では、授業で人形浄瑠璃を勉強。

クラスメートも、公演を楽しみにしていました。

（クラスメート）

「友だちが出るってすごい」

（クラスメート）

「(舞台で)いろんなことが出来たらいいと思う」

“小さな新人” が加わった「皿山人形浄瑠璃保存会」。

ピース文化祭での演目は『傾城恋飛脚』～新口村の段～ です。

飛脚問屋で働く忠兵衛が、遊女・梅川(うめがわ)と恋に落ち、店の金を横領。2人で逃亡します。

追手が迫る中、忠兵衛の身を案じる父親がやってきますが、息子が罪人となり会うことが叶いません。

梅川は一計を案じ、父親に目隠しをして忠兵衛と対面させる、という “人情もの” です。

（皿山人形浄瑠璃保存会 福田 学 会長）

「喜怒哀楽を感じてもらう所作ですね、そこをうまく感情入れてもらえれば、きっとお客さんは泣くところは泣く」

新人の一惺さんが任されたのは…。

（皿山人形浄瑠璃保存会 福田 学 会長）

「はい、行きましょう。最初に(拍子木を)ちょん」

（中村 一惺さん）

「とざい、東西～」

演目の幕開けを告げる、口上の大役です。

（皿山人形浄瑠璃保存会 福田 学 会長）

「出てきたら正面を向いて。お客様を見て」

（中村 一惺さん）

「このところ傾城恋飛脚、新口村の段」

（皿山人形浄瑠璃保存会 福田 学 会長）

「もっとゆっくり」

（中村 一惺さん）

「あい つとめます」

（皿山人形浄瑠璃保存会 福田 学 会長）

「自分で『口上をやりたい』と申し出てきたもので。(まだ)70点ですね」

（中村 一惺さん）

「本番の時、100点を出します。頑張ります！」

熱を帯びた稽古は、夜まで続きました。

◆未来へ… 伝統の技を受け継いでいく

フェスティバル当日。

客席で両親も見守る中、出番が迫ります。

一惺さんは舞台袖で大きく深呼吸。いざ本番です。

（中村 一惺さん）

「とざい、東西～。このところ、傾城恋飛脚。あい、つとめ申す～」

堂々と、やりきりました。

本編では、ベテラン陣が熟練の技で魅せます。

クライマックスでは、罪人となってしまった息子と父親の もの悲しい再会。

巧みな人形遣いは、見る者の心を動かしました。

（母 純子さん）

「こっちが緊張しました。毎日、稽古をがんばっている姿を見ていたのでできると信じて見てました」

（父 直貴さん）

「堂々とやっていてよかった」

（弟 太音さん(7)）

「かっこよかった」

（中村一惺さん）

「緊張しました。100点満点です。大人になっても人形浄瑠璃を続けていきたい」

（皿山人形浄瑠璃座長 田澤 孝幸さん）

「一惺くんに続けと、新しい小学生がどんどん入ってくれれば、もっと皿山人形浄瑠璃は盛り上がると思います」

新たな世代が加わり、これからも伝統の技を受け継いでいきます。