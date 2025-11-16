◆上尾シティハーフマラソン（１６日、埼玉・上尾運動公園北側川越上尾線発着＝２１・０９７５キロ＝報知新聞社後援）

例年、箱根駅伝に出場する各校が新春の大一番に向けた「登竜門」として参加する大学男子の部で、国学院大の青木瑠郁（るい、４年）が１時間０分４５秒の日本人学生歴代１０位タイの好タイムで優勝した。３秒差の２位に駒大の桑田駿介（２年）が続いた。

国学院大勢は８位以内の入賞が最多の３人。存在感を示した。今春、福岡・大牟田高から入学したルーキーの野田顕臣（けんしん）は１時間１分２９秒で６位と健闘。昨年の今大会で大東大の棟方一楽（かずら、３年）がマークした１時間１分３８秒のＵ２０（２０歳未満）日本記録を９秒更新した。

「Ｕ２０日本記録は意識していませんでした。ゴールした後、知りました。レース前、目標タイムは決めていなくて、行けるところまで先頭集団に食らいついていくつもりでした。でも、選手寮で部屋長でもある青木さんと駒大の桑田さんに１５キロで引き離されてしまい、まだまだ力不足です」。初のハーフマラソンで、いきなりの快挙にもた野田は、全く満足することなく、話した。

学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）は登録メンバーに入らず、同２戦の全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）は登録メンバーに入ったが、出番はなかった。「１年目から３大駅伝すべてに出るつもりだったので悔しいです。やはり、国学院大は先輩たちが強くて選手層が厚いです」と野田は話す。

今季最終戦の第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）にかける思いは強い。「箱根駅伝は１０区を走りたいです。区間賞も獲得して、笑顔で優勝のゴールテープを切りたいです」と意欲的に話した。

選手層が分厚い国学院大に、さらに野田が箱根駅伝の距離も走れることを証明した。「１時間１分台は出ると思っていました」と前田康弘監督（４７）は冷静に語る。

昨年の全国高校駅伝で、野田は主要区間の４区で区間賞を獲得し、大牟田の準優勝に貢献した。応援の声に応えて何度もガッツポーズを繰り返した元気な走りは成績以上にインパクトを与えた。野田顕臣の元気あふれる走りは、箱根駅伝初優勝を目指す国学院大にとって、ひとつの強みとなる。

大学男子の部上位選手は以下の通り。

＜１＞青木瑠郁（国学院大４年）１時間０分４５秒

＜２＞桑田駿介（駒大２年） １時間０分４８秒

＜３＞西村真周（東洋大４年） １時間１分１８秒

＜４＞原 悠太（帝京大３年）１時間１分２１秒

＜５＞菅谷希弥（駒大２年） １時間１分２４秒

＜６＞野田顕臣（国学院大１年）１時間１分２９秒＝Ｕ２０日本記録

＜７＞嘉数純平（国学院大４）１時間１分３０秒

＜８＞白川陽大（中大４年） １時間１分３４秒