妻夫木聡「ザ・ロイヤルファミリー」撮影で「オレンジデイズ」ロケ地を再訪 21年前との比較ショット話題「胸熱すぎて泣く」「今も昔もかっこいい」
【モデルプレス＝2025/11/16】俳優の妻夫木聡が11月15日、自身のInstagramを更新。主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の第6話放送を前に、同局系「オレンジデイズ」（2004）にまつわる投稿を行い、話題を呼んでいる。
【写真】妻夫木聡「懐かしすぎる」21年前の「オレンジデイズ」撮影ショット
第6話放送を前に、妻夫木は「懐かしい場所に来た」と綴り、「＃6話でオレンジデイズと同じロケ地が使われています」とハッシュタグを添えて写真を投稿。「オレンジデイズから21年」とコメントし、同じ場所で同じポーズをとった比較ショットを披露した。
さらに「あの頃に思い描いた未来に自分はいるのかな」と当時を回想しながら、第6話の放送を告知。「ホープ、有馬に挑みます！」「熱い日曜の夜を！」と、熱いメッセージで締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「大好きだったドラマです」「今も昔もかっこいい」「思いが強すぎて言葉が出てこない」「懐かしすぎる」「21年前の写真がたまらない」「胸熱すぎて泣く」「ずっと目が離せない」「エモすぎる」と喜びの声が寄せられている。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妻夫木聡「懐かしすぎる」21年前の「オレンジデイズ」撮影ショット
◆妻夫木聡「ザ・ロイヤルファミリー」で懐かしいロケ地へ
第6話放送を前に、妻夫木は「懐かしい場所に来た」と綴り、「＃6話でオレンジデイズと同じロケ地が使われています」とハッシュタグを添えて写真を投稿。「オレンジデイズから21年」とコメントし、同じ場所で同じポーズをとった比較ショットを披露した。
◆妻夫木聡、比較ショットに反響続々
この投稿に、ファンからは「大好きだったドラマです」「今も昔もかっこいい」「思いが強すぎて言葉が出てこない」「懐かしすぎる」「21年前の写真がたまらない」「胸熱すぎて泣く」「ずっと目が離せない」「エモすぎる」と喜びの声が寄せられている。
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】