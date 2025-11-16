【YOLU】完売した夜用マスクが再登場♡熟睡後のようなツヤ肌を叶えるアイテム

I-neが展開するナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」のスキンケアライン「YOLU SKIN」から、完売していた人気アイテム「オーバーナイトハイドラシートマスク モイスト／クリア」が待望の再販売！2025年11月18日（火）より公式オンラインストアや各ECサイトで順次発売されます。まるで熟睡した後のような“潤いとツヤ”を叶える夜間集中マスクで、忙しい毎日に寄り添います♡

睡眠中にうるおいチャージ。“夜間美容”の新定番



YOLU SKINのシートマスクは、睡眠ホルモン「メラトニン」の働きに着目した独自処方。「Zenitium」を日本で初めて採用3し、3種の植物由来成分4が夜間の肌環境を整えます。

1日の終わりに肌へしっかり水分と美容成分をチャージし、翌朝はまるでぐっすり眠った後のような“熟睡ツヤ肌2”へ導きます。乾燥やくすみ6が気になる夜にもぴったり。

** ぐっすりと眠ったような潤って艶やかな肌

*3 スキンケア用途において、IMCD社取り扱い原料「Zenitium」を日本で初めて製品採用（IMCDジャパン調べ／2025年7月現在）

*4 ポルフィリジウムクルエンタムエキス、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トコフェロール（全て整肌成分）

*6 乾燥による

モイストとクリア、気分で選べる2タイプ



今回再販される「オーバーナイトハイドラシートマスク」は、しっとり潤う【モイスト】と透明感を引き出す【クリア】の2種類。

どちらも7枚入りで880円（税込）と手に取りやすい価格も魅力です。高機能次世代貯水シートが肌にぴたっと密着し、美容成分をじっくり届けます。

乾燥が気になる季節の集中保湿ケアにもおすすめ。

全国ロフト・PLAZA・ECサイトで順次発売



「オーバーナイトハイドラシートマスク」は、全国のロフトやPLAZAにて11月3日（月）より先行販売中（一部店舗を除く）。

続いて11月4日（火）からは、公式オンラインストアやAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN、au PAYマーケットなどでも順次販売されています。

11月5日には完売するほどの人気を誇ったアイテムなので、今回の再販を見逃さないで。

忙しい夜も、自分をいたわるひとときを♡



忙しい日々の中で、肌も心もお疲れ気味な夜こそ「YOLU SKIN」のマスクで自分をいたわる時間を。貼って眠るだけで、翌朝の肌にしっとりとしたハリと透明感が宿ります。

夜のケアを少しだけアップデートして、ぐっすり眠ったようなツヤ肌を手に入れてみてはいかがでしょうか。ぜひこの機会にチェックしてみてください。