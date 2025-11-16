タカアンドトシ、20年後の展望は正反対？ タカの理想の姿にトシ猛ツッコミ「おかしいだろ！」
お笑いコンビ・タカアンドトシが16日、都内で行われた『マルちゃんの焼そば×タカアンドトシ』焼そばはマルちゃん！トークショーに出演。芸歴30周年目を迎える中、今後の野望を明かした。
【写真】お腹が鳴る…出来立てホヤホヤの焼きそばを試食する二人
今回は東洋水産の人気商品「マルちゃんの焼そば」が11月で発売50周年を迎えることを記念したイベント。マルちゃん焼そばアンバサダーで、今年コンビ結成30周年目を迎えたタカアンドトシが出演し、息の合ったトークを展開。またマルちゃん焼きそばシリーズの商品から選出した打線を考え、4番に選んだ商品をステージ上で試食した。
イベント後、マルちゃん焼きそば同じく50周年となる20年後の理想の姿を問われた二人。これにタカは「地元の北海道にログハウスを建てて、2人（トシ）と喫茶店をやりたい」と告白。まさかの回答に驚いたトシは「隠居じゃねえか！おかしいだろ！」と勢いよくツッコミ、会場の笑いを誘った。
一方のトシは「吉本の劇場でトリを飾れるような存在に」と意気込み、「看板と言われるような方々が（今も）いらっしゃいます。その時、70手前ですけど、なっていったらいいなと思ますよ」とお笑いコンビとしての野心をのぞかせた。
