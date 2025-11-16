日本テレビ系列で現在放送中の及川光博主演の日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10：30〜）。第6話が11月16日に放送予定です。

【写真】ゲイカルチャーで活躍するドリアン・ロロブリジーダ、YOH UENO、Usak、Junpeiが登場



及川光博演じる、心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（50歳）が恋をしたのは、手越祐也演じるクールなゲイ・中学教師の作田索（38歳）。

「恋なんていらない」と言う索に、玄一は家を買うことを提案する。

そんな2人の前に現れたのは、白鳥玉季演じる15歳のトーヨコ少女・楠ほたる。

そんなほたるが大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活が始まる。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ。

主題歌は甲本ヒロト作詞・作曲によるザ・ハイロウズの『バームクーヘン』。1999年発表のハイロウズの名曲を、今回のドラマに合わせて編曲。牧歌的でかわいらしくアレンジされた曲を、及川光博、手越祐也、白鳥玉季の3人が歌います。

＊以下11月16日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜前回のあらすじ＞

心優しきゲイのおじさん波多野玄一が暮らすアパートの隣の部屋に、車中泊を続けていた中学教師・作田索が引っ越してきた。

「これで正式にお隣さんですね」とニコニコ顔の玄一に、索は「車の中もそろそろ限界だし、新しい家もゆっくり探したいから引っ越すわけで。勘違いしないでくださいね」と、あくまで仮住まいであることを強調。それでもうれしい玄一は、大張り切りで引っ越しをお手伝い。

ところが、索と別れたはずの元恋人・吉田（井之脇海さん）が、引っ越しを手伝うため突然アパートにやって来て…。

予期せぬ状況にうろたえる玄一は「どういうことですか？別れたんですよね？」と索を追及。索はあっけらかんと、「別れましたよ。人手は多い方がいいかなって」。別れた後もつながっている索と吉田の関係に、玄一は気が気でなく…。

一方、同じアパートで暮らす中学3年生・楠ほたるは、大事な期末テストの直前だというのに、全然やる気なし。どうなるか分からない将来のために勉強するよりも、今を楽しむ方を選んでしまうが…。

どういう訳か、いつも一緒に遊んでいるトーヨコ仲間のなっち（大島美優さん）が急に高校受験に目覚め、支援団体の職員・鯉登（大谷亮平さん）に勉強を教わり始め…。

なんで今さら高校に？理由がさっぱり分からないほたる。よく考えてみたら、なっちの本名も、家のことも、通っている中学校も、なんにも知らない…。それって友達なんだっけ？ほたるはなっちのことが気になって仕方がなくなり…。

そんな中、アパートの大家・井の頭（坂井真紀さん）は、逃亡中のほたるの母・ともえ（麻生久美子さん）に呼び出され、2人きりでこっそり落ち合う。緊張する井の頭に、ともえは今まで集めた全国各地のご当地キーホルダーを託すと、「ほたるに渡してほしくて。渡せばわかると思うので」。

どうやら、ともえはまだ逃亡を続けるつもりらしい。ほたるのことを不憫に思う井の頭は、ともえを見据え、「私は今日、あなたを連れて帰るためにここに来たから」――。

ともえの横領事件の真相がついに明らかに！？

終わる恋、始まる恋、そして、初恋――。玄一の恋には波乱の予感が！！



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜第6話あらすじ＞

「……やっぱり、会いに行ってみようかな」。心優しきゲイのおじさん波多野玄一は、同じアパートで暮らし始めた中学教師・作田索と〈いい感じ〉になってきたのに、初恋の人・鯉登（大谷亮平さん）のことを思い出してしまう。

中学生の頃、玄一は鯉登のことが大好きでいつも一緒にいたのに、クラスメートにゲイだとバレるのが怖くて、みんなの前で『気持ち悪』と言って鯉登を突き飛ばしてしまった。心にもないことを言って傷つけてしまった鯉登に、いつかちゃんと謝りたいと思っていたのだけれど……。

玄一と親子のフリをしている中学3年生・楠ほたるの仲良し〈こいのぼりくん〉が、実は鯉登と同一人物かもしれないと思い始めた玄一は、〈こいのぼりくん〉に会ってみたくなって…。

一方、会社のお金3000万円を横領して逃亡中のほたるの母・ともえは、東京に戻って来たものの、「どうしても、しなきゃいけないことがあって」。それが終わるまで、ほたるには会えない。そう決心して逃亡を続けるさなか、あろうことか一番会いたくなかった元夫・仁（光石研さん）とバッタリ鉢合わせ…！3000万円を狙う仁に付きまとわれ、ともえは新宿の街を逃げ回るが…。

そんな中、みんなが暮らすアパートの階段が抜け落ち、大家・井の頭は大慌て。不動産屋の岡部（田中直樹さん）に頼んで修理業者を手配してもらう間、2階に上がれなくなったほたるは玄一の部屋で生活することになり、玄一は索の部屋で同居生活。

同じ部屋で寝ることになった玄一と索の距離はますます接近！？……と思われた矢先、ほたるが持っていたNPO法人のパンフレットを見た玄一はびっくり！職員紹介ページに、初恋の人・鯉登の写真が載っていて――！

会って謝りたいけれど、向こうは二度と会いたくないかもしれないし…。会いにいくのをためらう玄一に、「そんなの分からないじゃないですか」と索。背中を押された玄一は、ほたるに歌舞伎町を案内してもらい、鯉登と中学校以来の再会を果たすが…。

その裏で、玄一たちのアパートを、警察の松（土居志央梨さん）がひそかに張り込んでいて…。

会いたかった人と再会し、思いも寄らない真実が発覚！？揺れ動く玄一と索の恋心！ほたるの涙…！

それぞれの止まっていた時間が動き出す、新展開の第6話！！

*****

また、第6話にはスペシャルゲストとして、ゲイカルチャーで活躍する《ゲイ当事者の表現者たち》が登場。

ドラァグクイーンとして活躍する傍ら、歌手・俳優など多岐にわたって活動中のドリアン・ロロブリジーダ、ダンスアーティスト・モデルのYOHUENO、日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」（Netflix）に出演し、GOGOダンサーとして活動するUsak、同じくGOGOダンサーのJunpeiの4人が登場する。

番組公式SNSでは、撮影現場の歌舞伎町から、大谷亮平との5ショットも公開されている。