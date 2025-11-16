幕末から明治へと駆け抜けた歌人を描き直木賞を受賞した『恋歌』をはじめ、時代小説を中心にたくさんの作品を発表し続けている朝井まかてさん。「物」をめぐるお話が書きたいと、「目利き」の主人公が全国を旅して思いがけないお宝や人と出合う物語…のつもりで書き始めたそうですが――。（構成：山田真理 撮影：本社・武田裕介）

古いものには物語がある

骨董と呼べるほど上等な物ではなくても、若い頃から古い物が好きでした。海外でアンティークショップをひやかしたり、自宅のある大阪から京都の骨董市へ出かけたり。

古い物には「物語」がありますよね。由緒といった大げさなことではなく、どこで買った、誰と選んだという記憶も含めて。そうした、「物」をめぐるお話を書いてみたいと思ったのが、この時代小説『どら蔵（ぞう）』の始まりでした。

主人公の寅蔵（とらぞう）は、あだ名の通りのドラ息子。大坂・船場（せんば）の道具商の跡取りに生まれながら、なまじの「目利き」自慢が仇となって、大坂にいられなくなってしまいます。

すかんぴんで放り出されたどら蔵が、全国を旅して各地の蔵に入らせてもらっては、思いがけないお宝や、それにまつわる家族の秘密と出合っていく。そんな物語を想定していたのです。

ところが連載を始めてみると、どらちゃんは大坂から伊勢に立ち寄っただけで、ぽんと江戸へ行ってしまう（笑）。私は47歳で初めて小説を書いてデビューしたので、人生はいくつになっても、何が起きるかわからない！ を実体験しています。

ライブ感覚を楽しんでもらえたら

だから、小説も執筆前にプロット（粗筋）を作りません。歴史小説であれば、実在の人物の足跡や時代背景がわかる年表は用意します。でも本作のようなフィクションでは、何が起こるか、作者自身もびっくりしたいんです。

たとえばどら蔵が江戸で出会う親分。贋作師の親分か、それとも？ とワクワクしながら私も書いていて、贋作の手練れの技や騙しのテクニックを披露していくかと思いきや、物語はそこから思わぬ広がりを見せました。

ある夜、親分のところへ、「こんばんは」と旅姿の男がやってくる――この時点で、彼が誰か、どんな役割をするかはまったく考えていません。

この時代に旅する商いといえば、富山の薬売り？ 薬は信用第一だから、地方の名士からひそかにお宝を預かって、お金に換えてくれと頼まれるかもしれない。主人公がその手伝いをすれば、面白い人や物と出合うかもしれない。そんなふうに、人間喜劇が弾みをつけ始めました。

お調子者だけど、目利きは筋金入りの主人公どらちゃん。彼によって、登場人物それぞれの考え方や行動も変化していきます。いわば登場人物たちと作者が即興でセッションしているようなもので、危険極まりないやり方だけれど、このライブ感覚を読者に楽しんでもらえたらと思うのです。

真贋のあわいを描きたかった

もう一つ、骨董をテーマにするなかで私が描きたいと思ったのが「真贋のあわい（間）」にあるもの。

美術館で名品として飾られる茶碗も、もとは高麗の名もない職人が作り、海を渡って日本に来た時に、「いいじゃないか」と思った人がいて。それが名のある戦国武将だったりすると、時とともに物語が付加され、「由緒」になります。

その茶碗と、同時期に作られたほかの茶碗にはさほど違いはないかもしれない。誰かによって見出されること、つまり人間によって運命が変わるんですね。

本物か贋物か、それをめぐる話もドラマチックで面白い。でも本作は善悪、白黒、真贋で分けて争うドラマとは異なるものです。白黒、善悪の「あわい」があるから、人は息ができる。〇か×かのジャッジしかない世の中は、息苦しく生きづらいと思うから。

主人公は、ひょんなことから手に入れた小さな壺を、その真贋はともかく愛して、大事にする。大事にされた壺はめぐりめぐって、彼の支えになってくれます。私自身、好きであるかどうかがいちばん大切。時には失敗もしながら磨いていくのが、目利きのセンスというものなのでしょう。

作中、「倅（せがれ）には『その歳で物を増やしてどうする』と叱られる」と笑いながら、骨董市で楽しそうに茶碗を選ぶ老夫婦が出てきます。「老い仕舞いを始めたら本当に老けちゃう」「貯えなんぞ下手に残したって子の為にならない」という二人の台詞に、うなずいてくださる読者もいらっしゃるのでは。

本作はフィクションですが、設定は江戸時代後期、大河ドラマの『べらぼう』のあと。町人文化が爛熟した時代を背景としているので、読者に馴染みのある人物も登場します。歴史上の重要な事件も起き、現代に通ずる世相、人情にも触れることになりました。企まずして。（笑）

自己肯定感がやたらと高いどらちゃんと一緒に、目利きの旅を楽しんでくだされば嬉しいです。