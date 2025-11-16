シミ、シワ、抜け毛、むくみ、難聴、倦怠感、物忘れ――。それらの不調の原因は血流不足かもしれません。私たちの健康を司る血管寿命を延ばすには、消失した毛細血管を復活させることが必須です（構成：内山靖子 イラスト：銀杏早苗）

血管をしなやかに若返らせる「血流再生リハビリ」に挑戦

20代から劣化、80代で機能不全に……

心臓を中心に、体の隅々まで張り巡らされた血管。動脈は酸素や栄養を送り、静脈が老廃物や二酸化炭素といった不要な物質を回収することで、私たちの健康は支えられています。その機能は加齢によって低下してしまうものの、きちんとケアすれば、およそ100歳まで血管寿命を維持することが可能です。

一方で、運動不足や食生活の乱れ、喫煙、ストレスは、血管の劣化を加速させる原因に。早い人では20代から傷み始め、80歳を前に機能不全を引き起こすこともあるので注意が必要です。

一般に血管の劣化といえば、動脈が硬くなる動脈硬化を思い浮かべる人が多いでしょう。それが引き金となって起こる心筋梗塞や脳梗塞などは突然死に繋がる可能性が高いため、動脈や静脈の劣化を防ぐのは重要なこと。

しかし最近の研究で、血液が隅々まで流れなくなることで毛細血管が消失してしまう《ゴースト化》が、内臓や肌の老化、健康状態に大きく関与していることがわかってきたのです。

血流不足は不調を招く原因に

全血管の95〜99％を占めている毛細血管は、「壁細胞」という細胞が血管内皮細胞を取り囲むだけのシンプルな1層構造。頭髪のわずか10分の1程度と非常に細いものの、体の末端まで広がって動脈と静脈との間を繋いでいます。

そうして、動脈から運ばれてきた酸素と栄養を約37兆個ともいわれる全身の細胞に送り届けながら、二酸化炭素と老廃物を回収して静脈へと渡す重要な役割を果たしているのです。

また、健康な毛細血管の細胞間にはすきまがあり、そこからほどよく血液が漏れ出ることで全身にじわじわと栄養や酸素を行き渡らせています。しかし、生活習慣の乱れによって血液中に糖や脂質、炎症物質などがあふれると、血管の内側が傷ついて、1層しかない壁細胞がはがれてしまうことに。

すると、血液が過剰に漏れ出て末端まで届けることができなくなり、最終的には血流が途絶えてゴースト化してしまうのです。20代の毛細血管の量を100％とすると、70代では約40％も消失しているという調査結果も出ています。



（写真：stock.adobe.com）

こうして血流が不足すると、全身に次のような不調が表れることになるのです。

●二酸化炭素や老廃物がうまく回収できないため、疲れやすさや体のだるさ、息切れが頻繁に起こるように。

●熱を産生できなくなり、手や足が冷える。

●脳の血流が途絶えると、物忘れなど認知機能の低下が表れる。認知症の前段階である「軽度認知障害（MCI）」の人の脳には、毛細血管がゴースト化した「白質病変」が、健康な人の約2倍もみられたという調査結果も。

●酸素や栄養不足で肌の新陳代謝が滞り、シミ、シワ、くすみ、抜け毛が増える。

●骨の周囲にある毛細血管が消失すると、酸素不足になり骨の新陳代謝が低下。骨粗しょう症を引き起こす原因になる。その結果、身長が縮んだり、背中や腰に痛みが生じることも。

●毛細血管が集まっている腎臓の機能が低下すると、体内の水分量調節が滞って、足や顔がむくむように。

●小腸に密集する毛細血管が収縮と弛緩を繰り返すことで起こる蠕動（ぜんどう）運動が弱くなり、便秘がちになる。

●眼球周辺の老廃物の排出が低下し、疲れ目やドライアイ、視力低下を招く。

●内耳への血流悪化が、難聴の原因に。高音域が聞こえづらくなる。

これらの症状を《年齢のせい》だと放置してしまうと、致命的な病気を引き起こしかねません。まずは、ご自身の毛細血管がゴースト化していないか、次の図を参考に「指つまみテスト」でチェックしてみましょう。

チェック！指つまみテスト

１）人差し指の爪を、もう片方の手で5秒間ギュッとつまむ。



（イラスト：銀杏早苗）

２）つまんでいた指を離したあと、3秒ほどで爪にもとの赤みが戻ったら毛細血管は健康。3秒たっても白っぽいままの場合は、ゴースト化している可能性が。

＜後編につづく＞