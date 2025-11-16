一生に一度は行きたい「山形県の絶景スポット」ランキング！ 2位「最上川」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
写真やSNSで見かけて、「いつか行ってみたい」と思うような絶景、ありますよね。澄んだ空気や差し込む光の美しさ、雄大な自然がつくり出す風景には、見る人の心を動かす力があります。そんな“心奪われる景色”は、日本のどこに広がっているのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月4日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、一生に一度は行きたいと思う「山形県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「松尾芭蕉の句で有名な最上川を現地で実際に体感してみたい」（30代女性／東京都）、「雄大に流れる最上川の景色がとても美しく、四季ごとに違う表情を見せるのが魅力です。写真で見るだけでも心が落ち着き、いつか実際に訪れてみたい場所です」（30代女性／和歌山県）、「滝の迫力を体感したいから」（40代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「蔵王ロープウェイに乗り樹氷高原を眺めたい。そのあとは蔵王温泉でゆっくりしたい」（20代女性／千葉県）、「四季折々の表情が楽しめる山として魅力を感じます。特に冬の「樹氷」は幻想的で、一生に一度は見てみたい光景です。夏はトレッキング、秋は紅葉、冬は雪景色と、一年を通して自然の迫力を感じられそうで、家族で訪れたい場所です」（30代女性／秋田県）、「蔵王の雄大な山脈を堪能したい」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：最上川（流域各地）／40票2位に選ばれたのは、山形県の母なる川、最上川です。特に最上峡（もがみきょう）では、両岸に山が迫る雄大な景色の中、舟下りを楽しむことができます。俳聖・松尾芭蕉が『おくのほそ道』で「五月雨をあつめて早し最上川」と詠んだ地としても知られています。春の山桜、夏の深緑、秋の紅葉、冬の水墨画のような雪景色と、四季折々に表情を変える自然の美しさが魅力です。
1位：蔵王連峰（山形市）／56票1位は、山形県と宮城県にまたがる蔵王連峰でした。特に山形市側の蔵王温泉周辺は、高地での自然体験が豊富です。冬には、樹氷が立ち並ぶ幻想的な「スノーモンスター」の景色が有名で、ロープウェイで山頂へ行けば、その雄大な景色を一望できます。夏は高山植物、秋は紅葉の名所として知られ、ドッコ沼やトレッキングコースなど、一年を通じて大自然を満喫できる観光地です。
