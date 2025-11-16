『リサとガスパール』×「明治屋」が初コラボ！ クッキー缶や周年記念バッグなど展開
「明治屋」は、11月19日（水）から、フランス生まれの人気キャラクター『リサとガスパール』と初めてコラボレーションしたアイテムを、全国の「明治屋ストアー」で発売する。
【写真】超かわいい！ オリジナルクッキー缶など商品一覧
■限定アイテム3点が登場
今回発売されるのは、「明治屋」創業140周年と、『リサとガスパール』日本語版出版25周年を記念したオリジナルアイテム3種。
「コラボマシュマロ ラズベリー＆ヨーグルト風味」は、リサとガスパールの横顔をイメージした形のふわもち食感のマシュマロで、食べると甘酸っぱいラズベリーと爽やかなヨーグルトの風味が広がる。
また、合計10枚の個包装クッキーが詰まった「泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶」も用意。蓋には「泉屋」の代表的なクッキー「リングターツ」を持ったリサとガスパールのデザインが施されている。
さらに、リサとガスパールがペンキで“MEIDI−YA”と描いている様子と、本コラボ限定の「明治屋」ロゴをデザインした「リサイクルショッパーバッグ」も展開。加えて、3つの商品が一度に手に入る「明治屋ストアー」限定セットも同時発売される。
