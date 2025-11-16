¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÌ³Ê²á¤®¤ë¤ï¡×¡ÖKO¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¼Ô¤È¤Ï¡Ä¡×à9Æ¬¿ÈáºØÆ£¶³Âå¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÇº»¦
¥ß¥Ë¥¹¥«¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡à9Æ¬¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºØÆ£¶³Âå(29)¤¬¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖK-1 WORLD MAX 2025¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºØÆ£¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿¿·õ¤Ê»Ñ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤Î¾ì¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤â¤¢¤é¤ï¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä»þ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÌ³Ê²á¤®¤ë¤ï¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹´¶¡×¡ÖÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ìþ¤·¤ÎÅ·»È¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¼Ô¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºØÆ£¤Ï¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö2017¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤â¼õ¾Þ¡£º£Ç¯6·î¤«¤é¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£