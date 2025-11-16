歌手の相川七瀬（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。人気女性歌手らの食事会ショットを披露した。

「ちょっと前になるけれど、あゆみさん @ayumi.a.nakamura hitomiちゃん @hitomi_official アンナちゃん @annatsuchiya0311 とご飯をしました」を書き出すと、歌手の中村あゆみ、hitomi、土屋アンナと自身の飲食店での4ショットをアップ。

「みんな、良く飲む 良く飲むww この夏は、忙しくてなかなかご飯とかいけなかったので、この会は貴重でした」と回顧。「あゆみさんはいつも変わらず美しく hitomiちゃんも30周年！おめでとう アンナちゃんは可愛く面白い」と記した。

「私達の共通点は全員ソロシンガーであるということ ソロ特有の悩みとかそういうものを話し合える人が近くにいてくれることがとても有り難いのです」とし、「みなさん、また行きましょう」と呼びかけた。

相川の投稿に、フォロワーからは「華やかですね」「美人しかいない 七瀬さん綺麗」「豪華すぎる‥」「全員セクシーですね」といった反響が寄せられている。