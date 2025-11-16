きょうは移動性の高気圧に覆われて、全国的に広く秋晴れとなり、穏やかな1日となるでしょう。空気が乾燥しますので、洗濯物は短い時間でよく乾きそうです。来週は寒くなりますので、冬物の布団も日に当てておくと良さそうです。

予想最高気温です。きのうと同じか、やや高い所が多く、この時季としてはかなり暖かく感じられるでしょう。西日本や東日本は、日中は上着なしで過ごせそうです。朝晩と日中の気温差にはご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :10℃ 釧路 :7℃

青森 :13℃ 盛岡 :12℃

仙台 :14℃ 新潟 :18℃

長野 :15℃ 金沢 :19℃

名古屋:19℃ 東京 :17℃

大阪 :20℃ 岡山 :19℃

広島 :20℃ 松江 :21℃

高知 :22℃ 福岡 :21℃

鹿児島:24℃ 那覇 :28℃

週間予報です。あす以降は今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、北海道や東北の市街地、北陸から山陰の山沿いで積もるような雪となりそうです。初雪がそのまま積雪となる所がありますので、ノーマルタイヤでの運転は控えて、スリップ事故にご注意ください。太平洋側は晴れますが、北風が冷たく、朝晩の冷え込みが強まりそうです。暖房器具の準備など、冬支度は早めの方が良さそうです。