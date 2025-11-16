TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょうは移動性の高気圧に覆われて、全国的に広く秋晴れとなり、穏やかな1日となるでしょう。空気が乾燥しますので、洗濯物は短い時間でよく乾きそうです。来週は寒くなりますので、冬物の布団も日に当てておくと良さそうです。

予想最高気温です。きのうと同じか、やや高い所が多く、この時季としてはかなり暖かく感じられるでしょう。西日本や東日本は、日中は上着なしで過ごせそうです。朝晩と日中の気温差にはご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:10℃　釧路　:7℃
青森　:13℃　盛岡　:12℃
仙台　:14℃　新潟　:18℃
長野　:15℃　金沢　:19℃
名古屋:19℃　東京　:17℃
大阪　:20℃　岡山　:19℃
広島　:20℃　松江　:21℃
高知　:22℃　福岡　:21℃
鹿児島:24℃　那覇　:28℃

週間予報です。あす以降は今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、北海道や東北の市街地、北陸から山陰の山沿いで積もるような雪となりそうです。初雪がそのまま積雪となる所がありますので、ノーマルタイヤでの運転は控えて、スリップ事故にご注意ください。太平洋側は晴れますが、北風が冷たく、朝晩の冷え込みが強まりそうです。暖房器具の準備など、冬支度は早めの方が良さそうです。