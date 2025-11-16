¿À¸Í»Ô¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÅß¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤¬Â¿¤¤ÉÂµ¤¤È¤Ï¡©¡×¡¡Åß¾ì¤ÏÇ¾Â´Ãæ¡¢¿´¼À´µ¤Î´í¸±À¥¢¥Ã¥×
¡¡¿À¸Í»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Æ±»ÔÆâ¤Ç¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¤ÎÉÂÌ¾¤òµ¨Àá¤´¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Åß¤È²Æ¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëµßµÞ¤Î¸¶°ø¤È¤½¤ÎÂÐºö¤ò¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ê£È£Ð¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Åß¤Î¸¶°ø¡¤Ïµ¤²¹Äã²¼¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ç·ì´É¤¬¼ý½Ì¤·¡¢·ì°µ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡£¡ÖÃÈ¤«¤¤²°Æâ¡×¤«¤é¡Ö´¨¤¤Éô²°¤ä²°³°¡×¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¡¢·ì°µ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑÆ°¤·¤Æ¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÇ¾Â´Ãæ¤ä¿´¼À´µ¤¬È¯¾É¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Æ±»Ô£È£Ð¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é£²£´Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢·î´ÖÊ¿¶ÑÈÂÁ÷¼Ô¤òÈæ³Ó¡£Ç¾Â´Ãæ¤ÏÊ¿¶Ñ£²£·£¸¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ£±£²·î¤Ï£³£²£¶¿Í¤ËÁý¤¨¡¢¿´¼À´µ¤âÊ¿¶Ñ£³£°£¸¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ£±·î¤Ï£³£·£¸¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶°ø¢¤ÏÄã²¹´¥Áç¡£Äã²¹´¥Áç´Ä¶¤ò¹¥¤à¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÉ÷¼Ù¤ä´¶À÷¾É¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸ÆµÛ´ï·Ï¤ÎËýÀÅª¤ÊÉÂµ¤¤¬µÞ·ã¤Ë°²½¡£É÷¼Ù¤ä´¶À÷¾É¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¾®»ù¤ÎÇ®À¤±¤¤¤ì¤ó¤âÁý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ß±ê¤ä½½Æó»ØÄ²±ê¤â¤³¤Î»þ´ü¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÏÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¦¹â·ì°µ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹â·ì°µ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÈ¤«¤¤´Ä¶¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µ¤²¹Äã²¼¤Ë¤è¤ë·ì´É¼ý½Ì¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦£±£°ÅÙ°Ê¾å¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë´í¸±À¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Ç¤âÃÈË¼´ï¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÉô²°¤Î²¹ÅÙº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¼êÀö¤¤¤¦¤¬¤¤¤Ê¤É¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿²Æ¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢¡µ¤²¹¾å¾º¡¢¢À¸¤Êª¤Ë¤è¤ë»É¤µ¤ì¡¢¤«¤Þ¤ì¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Ç¡¼¥¿¡¢ÂÐºö¤Ï¿À¸Í»Ô£È£Ð¤è¤ê¡Ë
