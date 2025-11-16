今回は、夫が初のワンオペ育児をした結果についてのエピソードを紹介します。

妻との離婚を阻止したい夫が…

「俺は3歳と1歳の子供と妻と暮らしていますが、妻が半年前にパートを始めたせいで、子供を保育園に預けることになりました。保育園で子供は度々病気をもらってきて、そのたびに妻は仕事を休んでいました。まぁ俺は会社員で妻はパートなんで、妻が休むなのは当然ですよね。

そしてある日のこと、妻が俺との離婚を考えていることを知りました。どうやら家事も育児もせず、子供の体調不良のときも一切子供の看病をしない俺に対し、不満があったみたいで……。

でも離婚はしたくないんで、仕方なく子供が体調を崩した時、俺が仕事を休んで子供の看病をすることにしたんです。ただ、小さな子供たちを病院に連れていくだけでも一苦労で、家でも子供は吐いたりしてその掃除をするのが大変だったし、子供はなかなか寝ないしで『なんだこれ、生き地獄か……』と思いましたね」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ でも今まで奥さんはひとりでこういったことをしてきたわけですよね。これで少しは奥さんの大変を理解してくれて、今後は夫も子供たちの世話をしてくれるようになるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。