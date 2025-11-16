元陸上自衛官で即応予備自衛官でもあるタレントやす子（27）が16日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相の国会答弁での“台湾有事”に関するやりとりについてコメントした。

高市氏は7日の衆院予算委で、台湾有事をめぐり「日本の存立危機事態になりえる」と発言。この発言に対し、中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事が「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」とXに投稿し、日本政府が抗議するなど波紋を呼んでいる。

立憲民主党の大串博志議員は10日の衆院予算委員会で、高市氏に発言撤回を求めたが「最悪のケース」を想定した上での答弁として、「従来の政府の立場を変えるものではない」と述べ、撤回を拒否していた。

MC爆笑問題田中裕二から「自衛隊の中でも“台湾有事”は話にあがったりしてるんじゃないですか」と問われると、やす子は「北朝鮮とか中国の動きがあったら…たとえば北朝鮮からミサイルが撃たれたとすると、ミサイルに備えることに対するお話を聞いたりする。“台湾有事”もあるんですけれども、総理大臣がズバッて言ったのは初めてだったので、どんなことが起きてるか分からないですけれども、これからの中国との関係が悪くなっていっちゃったりしたら、防衛力も大きく変わっていくんじゃないかなと思いますね」と話した。