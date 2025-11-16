Nothing’s Carved In Stone、3rdアルバム『echo』完全再現ライブを2026年2月開催
Nothing’s Carved In Stoneが2026年2月27日、東京・豊洲PITにてワンマンライブ＜SPECIAL ONE-MAN LIVE “BEGINNING 2026” feat.『echo』＞を開催する。
＜BEGINNING＞とは2009年2月27日にバンドが初ライブを開催し、それから10年を記念して2019年同日にスタートしたイベントだ。＜SPECIAL ONE-MAN LIVE “BEGINNING 2026” feat.『echo』＞は2011年にリリースした3rd Album『echo』の全曲完全再現に加えて、＋αなセットリストが披露されるとのこと。
チケットのMEMBERSHIP SITE “RULE’s”最速先行は11月24日(日)23:59まで。
■＜SPECIAL ONE-MAN LIVE “BEGINNING 2026” feat.『echo』＞
2月27日(金) 東京・豊洲PIT
open18:00 / start19:00
▼チケット
・スタンディング 5,500円
・スタンディング(学割) 3,800円（+1D）
【RULE’s先行】：
受付期間：11月24日(日)23:59まで
https://fc.ncis.jp/
■RULE’s限定ワンマン＜RULE’s MEMBER LIMITED ONE-MAN LIVE＞
2025年12月3日(水) 東京・代官山UNIT
open18:00 / start19:00
▼チケット
3,000円(+1D)
【RULE’s 2次先行】
受付期間：11月16日(日)23:59まで
https://fc.ncis.jp/
