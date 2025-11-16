Nothing’s Carved In Stoneが2026年2月27日、東京・豊洲PITにてワンマンライブ＜SPECIAL ONE-MAN LIVE “BEGINNING 2026” feat.『echo』＞を開催する。

＜BEGINNING＞とは2009年2月27日にバンドが初ライブを開催し、それから10年を記念して2019年同日にスタートしたイベントだ。＜SPECIAL ONE-MAN LIVE “BEGINNING 2026” feat.『echo』＞は2011年にリリースした3rd Album『echo』の全曲完全再現に加えて、＋αなセットリストが披露されるとのこと。

チケットのMEMBERSHIP SITE “RULE’s”最速先行は11月24日(日)23:59まで。

■RULE’s限定ワンマン＜RULE’s MEMBER LIMITED ONE-MAN LIVE＞

2025年12月3日(水) 東京・代官山UNIT

open18:00 / start19:00

▼チケット

3,000円(+1D)

【RULE’s 2次先行】

受付期間：11月16日(日)23:59まで

https://fc.ncis.jp/



