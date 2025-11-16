D’ESPAIRSRAY、14年ぶり単独公演＜RAPTURE＞チケット一般発売開始。 ソールドアウト続出につき、残るは通常チケットのみ
14年ぶりの単独公演として大きな注目を集めている＜D’ESPAIRSRAY 2026『RAPTURE』＞の一般チケットが本日11月16日（日）10時より販売開始となった。
チケットすでにVVIP／VIP／ビギナー／2階席がすべてソールドアウトにつき、残すは通常チケットのみとなっている。
本公演は、2026年5月4日（月・祝）にZepp DiverCity Tokyoで開催される、D’ESPAIRSRAYにとって14年ぶりとなる復活単独公演。当日は新曲の披露も予定されており、まさに“再始動”の瞬間を体感できる一夜となるだろう。
＜D’ESPAIRSRAY 2026『RAPTURE』＞
2026年5月4日（月・祝）
会場：Zepp DiverCity Tokyo
開場 17:00／開演 18:00
通常チケット：7,700円（税込／ドリンク代別）
一般発売：2025年11月16日（日）10:00〜
受付URL：https://l-tike.com/despairsray/
VVIP／VIP／ビギナー／2階席 SOLD OUT
残りは通常チケットのみ
