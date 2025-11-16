神はサイコロを振らないが、2026年3月に東名阪クアトロで自身初となるカバーライブツアーを開催することを発表した。

今年6月に結成10周年、7月にはデビュー5周年を迎えた彼ら。ダブルアニバーサリーに際してバンドとして挑戦したい目標を「10の叶えたいこと」と称し、これまでに6つのライブやイベント、リリースを発表・開催してきたが、この＜COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞はその7つ目として発表されたものだ。

ツアーでは現在の 神はサイコロを振らない を形作ってきた、メンバーそれぞれのROOTS＝原点をファンとともに深堀りし、今だからこそできる表現に取り組んでいく。いつものライブとはまた違ったステージになりそうだ。カバー楽曲を主体としたライブを行うのはバンドにとってこれが初となる。

■＜神はサイコロを振らない COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞

2026年3月14日(土)【大阪】梅田CLUB QUATTRO

OPEN17:00 / START18:00

2026年3月15日(日)【愛知】名古屋CLUB QUATTRO

OPEN17:00 / START18:00

2026年3月20日(金・祝)【東京】渋谷CLUB QUATTRO

OPEN17:00 / START18:00

■＜youTopia vol.2＞

2025年11月22日(土)【韓国】MYUNGHWA LIVE HALL

OPEN17:00 / START18:00 (予定) 2025年11月23日(日)【韓国】MYUNGHWA LIVE HALL

OPEN15:00 / START16:00 (予定) 2026年1月16日(金)【東京】Zepp DiverCity(TOKYO)

OPEN 18:00 / START 19:00 (予定) 詳しくは下記、オフィシャルHPをご確認ください。

■柳田周作弾き語りワンマンライブ＜BORRA’S HOUSE Vol.1＞(FC会員限定ライブ)

2025年12月23日(火) 青山 月見ル君想フ| MoonRomantic

第1部 OPEN 17:30 / START 18:00

第2部 OPEN 19:30 / START 20:00