◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)

サッカーFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージが始まり日本時間15日、ベスト16が決まりました。

グループBを首位で通過した日本は南アフリカに3-0で勝利。前半を0-0で折り返すと、後半3分に浅田大翔選手が決め日本が先制します。さらにその11分後には途中出場の吉田湊海選手が追加点、後半27分にはディフェンスの藤井翔大選手が決めベスト16に進みました。

アジア勢はG組3位通過の北朝鮮がE組首位のベネズエラに2-1で勝利、ウズベキスタンはPK戦でクロアチアを倒し、韓国はイングランドに0-2で敗れました。

また、G組を首位で通過したドイツがI組2位のブルキナファソに0-1で敗れ、前回王者がベスト32で姿を消しました。

これでラウンド32の1回戦がすべて終了、日本は次回北朝鮮と対戦します。

【15日、ノックアウトステージ結果】

ウガンダ1-0セネガルイングランド2-0韓国イタリア2-0チェコ日本3-0南アフリカドイツ0-1ブルキナファソ北朝鮮2-1ベネズエラオーストリア2-0チュニジアウズベキスタン1-1(PK4-3)クロアチア