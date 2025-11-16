【U-17W杯】日本が3得点快勝で16強進出・次戦北朝鮮と対戦 前回王者・ドイツが敗戦
◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)
サッカーFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージが始まり日本時間15日、ベスト16が決まりました。
グループBを首位で通過した日本は南アフリカに3-0で勝利。前半を0-0で折り返すと、後半3分に浅田大翔選手が決め日本が先制します。さらにその11分後には途中出場の吉田湊海選手が追加点、後半27分にはディフェンスの藤井翔大選手が決めベスト16に進みました。
アジア勢はG組3位通過の北朝鮮がE組首位のベネズエラに2-1で勝利、ウズベキスタンはPK戦でクロアチアを倒し、韓国はイングランドに0-2で敗れました。
また、G組を首位で通過したドイツがI組2位のブルキナファソに0-1で敗れ、前回王者がベスト32で姿を消しました。
これでラウンド32の1回戦がすべて終了、日本は次回北朝鮮と対戦します。
【15日、ノックアウトステージ結果】ウガンダ1-0セネガル
イングランド2-0韓国
イタリア2-0チェコ
日本3-0南アフリカ
ドイツ0-1ブルキナファソ
北朝鮮2-1ベネズエラ
オーストリア2-0チュニジア
ウズベキスタン1-1(PK4-3)クロアチア