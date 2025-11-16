13日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、11月22日（土）にANCアリーナで行われる第5節GAME1ジェイテクトSTINGS愛知戦を「塚田理研工業株式会社デー」として開催することをクラブ公式サイトで発表した。

塚田理研工業株式会社はオポジットの飯田孝雅が所属している会社で、当日は先着300名限定で、飯田のサイン入りボールや塚田理研工業株式会社が製造しているクシ、LOVECHROMEなどが当たる抽選会が実施されるとのことだ。

塚田理研工業株式会社のインスタグラムをフォローしていることが参加条件となり、当日の開場後からオープニングイベント開始前（13:20頃）までの時間帯に、ANCアリーナ1階ロビーにて行われる。

商品一覧は以下の通り。

■11月22日（土）VC長野トライデンツ ホームゲーム 抽選会 賞品一覧

1等賞：飯田サイン入りボール、飯田サイン入りチェキ、LOVECHROME（R）K24GP ツキ ゴールド 1本

2等賞：飯田サイン入りチェキ、LOVECHROME（R）K24GP ツキ ゴールド 3本

3等賞：飯田サイン入りチェキ、LOVECHROME（R）PG スカルプカッサ プレミアムブラック 5本

4等賞：飯田サイン入りVC長野シーズンポスター 10本

5等賞：ミニタオル（参加賞）