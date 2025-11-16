話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、長野県名物の「ローメン」をベースに丼レシピを考えました。

蒸した麺をご飯にかえるだけ。手軽に楽しめる伊那発の味わい

蕎麦、おやき、野沢菜、リンゴ、山賊焼き、ソースカツ丼……食材の宝庫と言われるだけあって長野県には名物がいっぱい。

そんな中から、今回の丼のベースに選んだのはローメン。

「蒸した麺、地場産業のキャベツ、羊肉を炒め合わせた一品で、ソースや酢などを好みで回しかけていただく伊那発祥のソウルフード。その麺をご飯に変更し、野沢菜の塩気と酸味をプラスするだけという簡単さです」。

食べれば、羊独特の香りと旨み、ウスターソースのスパイシーさによって引き立てられたキャベツの甘み、キクラゲの食感が実にご飯にピッタリで、おかわり必至のおいしさ。パクチーは好みですが、羊との相性は抜群なので、使うなら多めがベターです。七味やニンニクでパンチを加えても◎。

さとうこうじさん

「ローハン」のレシピ

羊の挽き肉を野沢菜と合わせて発酵させるのがポイント。発酵によるおだやかな酸味肉、野菜の甘みを引き立てます。焼きそばや素麺と一緒に炒め合わせてもおいしい

材料（1人前）

●羊の挽き肉・・・120g

●野沢菜（発酵したもの）・・・120g

●キャベツ・・・70g

●キクラゲ・・・40g

●パクチー・・・好みの量

●ウスターソース・・・大さじ2

●白胡椒・・・少々

作り方

1.野沢菜を1.5cm幅に切る。

2.羊の挽き肉と野沢菜を合わせ、常温でひと晩置き、発酵させる。

3.キャベツ2〜3cm角に切る。キクラゲを水で戻し10分蒸してざく切りにする。

4.フライパンを熱して油を引き、2と3を炒める。

5.ウスターソースを加えて炒め、白胡椒で味を整える。

6.丼にご飯をよそい、5をのせ、パクチーをあしらって完成

レシピ／さとうこうじ

ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。

※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます。

※月刊情報誌『おとなの週末』から転載

【画像】伊那発の「ローメン」をご飯に！ 簡単で美味しい丼が完成（2枚）