桜島で噴火が発生 噴煙は火口縁上4400mに

気象庁によりますと、今日16日00時57分に桜島(南岳山頂火口)で噴火が発生し、噴煙は火口縁上4400mまで上がりました。その後も噴火が発生し、2時28分の噴火では噴煙は火口縁上3700mまで、8時50分の噴火では噴煙は火口縁上2500mまで上がりました。





桜島では噴火警戒レベル3(入山規制)が続いており、噴石への警戒を呼びかけています。

防災上の警戒事項等

南岳山頂火口及び昭和火口から概ね2kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るため注意してください。爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。なお、今後の降灰状況次第では、降雨時に土石流が発生する可能性がありますので留意してください。