柏木由紀子77歳、美スタイルが際立つパンツコーデが「素敵すぎる」「秋にピッタリ」 絶賛の声多数
女優の柏木由紀子が、16日までにインスタグラムを更新。秋を感じさせるパンツコーデを披露すると、ファンから称賛が集まった
【写真】柏木由紀子77歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
そんな柏木が「大好きな季節」と落ち葉の絵文字と共に投稿したのは、愛犬とのお散歩の様子を記録したオフショット。写真にはタートルネックにジャケット、タイトなボトムスをブーツインした彼女の姿や、笑顔で愛犬を抱き寄せる姿が収められている。
美スタイルが際立つパンツコーデにファンからは「スタイルよくて美脚でお綺麗です」「カッコいい」「素敵すぎる」「秋にピッタリ」といった反響や、多数の「いいね！」が集まった。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
