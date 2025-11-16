木下優樹菜、イケメン彼氏とデート満喫 手も繋ぎ「ラブラブ」「仲良し」
元タレント・木下優樹菜が、16日にインスタグラムを更新。交際を公言している彼氏とのデートの模様を公開した。
【写真】木下優樹菜、イケメン彼氏とのデート姿 「ラブラブ」な手も繋ぎショットも（10枚）
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。
そんな彼女が「#年1 #2人旅」「とても美味しいcafeに出会えてはぴはぴ」と公開したのは、彼氏との旅行の様子。仲良く寄り添う2ショットや、カフェで食事を楽しむ姿、手を繋いで歩く様子などが収められている。ファンからは「いつまでもラブラブでいて欲しい」「仲良し」「素敵なお二人」などの声が集まった。
引用：「木下優樹菜」インスタグラム（@yukina1204xoxo）
【写真】木下優樹菜、イケメン彼氏とのデート姿 「ラブラブ」な手も繋ぎショットも（10枚）
2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。
そんな彼女が「#年1 #2人旅」「とても美味しいcafeに出会えてはぴはぴ」と公開したのは、彼氏との旅行の様子。仲良く寄り添う2ショットや、カフェで食事を楽しむ姿、手を繋いで歩く様子などが収められている。ファンからは「いつまでもラブラブでいて欲しい」「仲良し」「素敵なお二人」などの声が集まった。
引用：「木下優樹菜」インスタグラム（@yukina1204xoxo）