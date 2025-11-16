ギャル曽根、すっぴんで1歳次女との遊園地2ショット公開「親近感湧く」「娘さん楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/16】タレントのギャル曽根が11月15日、自身のInstagramを更新。次女と遊園地の乗り物に乗った2ショットを公開した。
【写真】39歳大食いギャル「可愛すぎる」すっぴんで1歳次女と密着
ギャル曽根は「娘が乗り物デビューしました」「成長を感じました。さみしー」とつづり、もうすぐ2歳になる次女が遊園地の乗り物デビューしたことを報告。また「一緒にデビュー写真撮ろうと思って撮った1枚 すっぴん」とコメントを添え、楽しそうに笑う次女と並んだ写真を公開した。目の部分を“すっぴん”スタンプで隠してあるものの、普段テレビで見せている姿とは違った素顔を披露している。
この投稿に、ファンからは「すっぴんも可愛い」「親近感沸く」「乗り物デビューおめでとう」「お口あけて、嬉しそう」「微笑ましい」などのコメントが寄せられている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳大食いギャル「可愛すぎる」すっぴんで1歳次女と密着
◆ギャル曽根、次女が遊園地乗り物デビュー
ギャル曽根は「娘が乗り物デビューしました」「成長を感じました。さみしー」とつづり、もうすぐ2歳になる次女が遊園地の乗り物デビューしたことを報告。また「一緒にデビュー写真撮ろうと思って撮った1枚 すっぴん」とコメントを添え、楽しそうに笑う次女と並んだ写真を公開した。目の部分を“すっぴん”スタンプで隠してあるものの、普段テレビで見せている姿とは違った素顔を披露している。
◆ギャル曽根の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すっぴんも可愛い」「親近感沸く」「乗り物デビューおめでとう」「お口あけて、嬉しそう」「微笑ましい」などのコメントが寄せられている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】