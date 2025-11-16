ドジャース・山本由伸投手（２７）が１６日、自身のインスタグラムで、愛犬の名前が「カルロス」であることを明かした。

チャーター機とみられる飛行機に愛犬を抱きかかえるようにして登場する写真などを投稿した山本。日本語と英語で「僕の愛犬のカルロスです！ ８月で我が家に来て１年がたちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と紹介した。ストーリーズの投稿では「友達はデコピン」と大谷翔平投手（３１）の愛犬と交流があることも明かした。

山本は右肩痛からのリハビリ中だった昨年８月に愛犬を飼い始め、今年２月のキャンプ前にはアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でデコピンと遊んでいた。山本は「シェルター（動物保護施設）から引き取りました」として、「ピッドブルに近い」というオスの「アメリカンスタッフォードシャーテリア」と明かしていたが、名前は「秘密！！」としていた。

日本ではトイプードルの「みかん」を飼っていた右腕だが、「温厚」という新たな犬が癒やしの存在だった。デコピンとも「（昨年）１１、１２月頃に初めて会って、徐々に仲良くしていただいています」と明かしていた。