【専門家の目｜太田宏介】佐野海舟が代表で初アシストを記録

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦し、2-0で勝利を収めた。

この試合の先制点の場面について元日本代表DF太田宏介氏は「選択が本当に素晴らしい」と一連の流れを絶賛した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

らしさ全開のプレーだった。0-0の前半16分、相手が縦パスをトラップ際したあとにMF佐野海舟がDF谷口彰悟とサンドする形でボールを奪取。一度味方のパスが流れたが佐野が相手と競り合いボールをキープすると、久保建英からのパスを受け前進。上田綺世がニアに走り相手を釣った動きをして空いたスペースに、相手DFのつま先がギリギリで届かない強さとコースのパスを南野拓実へ届けた。これを南野が冷静に流し込み、代表で初アシストを記録した。

「相手の縦パスに対して谷口選手がしっかり蓋をして、そこで挟み込む守備のところで、あれだけのスピード感でプレスをかけれると相手もなかなか難しい」と佐野のプレスの速さに言及した。

さらに「奪ってから（久保）建英との細かいコンビネーションで、建英も（佐野）海舟に対して『もう前にワーストタッチで持ち運んでくれ』みたいなちょっとした溜めがあって、その連携も非常にスムーズでしたし、あそこで持ち上がってから最後は横パスを選択しますけど、あのパススピードじゃないと絶対通ってなかったと思うので。自分が行くか、それともゴールを取るために可能性が高い人に預けるかその選択肢の判断が本当に素晴らしい」と、一連の佐野の動きを解説した。

そして相手がギリギリで届かないパスについては「パスの精度の高さも非常に高いですし結局あのパス1本が決定的というか、相手も反応できていなかったので南野選手がフリーになれたじゃないですか。だから、あのラストパスの精度もまさに一流だなと思います」と称賛している。

佐野は今季所属するマインツでも昨季に引き続き絶対的な存在として君臨。守備だけでなく移籍後初ゴールをマークするなど攻撃面でも存在感を発揮してる。

「今はもう何でもできるので、抜け目ない故に相手からしたら一番嫌な、厄介な存在じゃないですかね。僕は町田に所属していた1、2年目ぐらいからずっと追って見てますけど、万能すぎて恐ろしいですね」と、FC町田ゼルビアで共闘歴のある太田氏も驚嘆している。（FOOTBALL ZONE編集部）