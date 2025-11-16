¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù40¼þÇ¯µÇ°¥à¥Ã¥¯È¯Çä¡ª ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢°æ¾åÍºÉ§¤é¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤â¼ýÏ¿
¡¡ËÌ¾ò»Ê»á¤ÎÂåÉ½ºî¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡Ø¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×40¼þÇ¯µÇ°¥¬¥¤¥É ¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¿¼·¡BOOK¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£´©¹ÔÄ¾¸å¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï´¶ÁÛ¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤òÀÁ¤±Éé¤¦°ìÎ®¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡Ê»ÏËö²°¡Ë¡¦ºã±©獠¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦ô¢Â¼¹á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£1985Ç¯¤«¤é1991Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5000ËüÉô¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤ë¡£¥¢¥Ë¥á²½¤ä¼Â¼Ì²½¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2025Ç¯2·î26Æü¤ËÏ¢ºÜ40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¾ò»Ê»á¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤â¼ýÏ¿¡£Netflix±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ËÌ¾ò¤Î¸µ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¡ØSLAM DUNK¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦°æ¾åÍºÉ§»á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¤Ç¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î½éÂåÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦ËÙ¹¾¿®É§»á¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÕÏ¿¤â¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤À¡£´¬Æ¬¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥à¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËËÌ¾ò¼«¤éÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿18Ëç¤Î¥«¥é¡¼Èâ³¨¤ò¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¾þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¡È¿ä¤·³è¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Áá¤¯¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÊõÄÍ¤âÊ©ÈÇ¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤âÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÆÉ¤ß±þ¤¨¡×¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö40¼þÇ¯µÇ°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìºý¡×¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä²ÈÊõ·èÄê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Amazon¤Ç»æ½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢É½»æÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤¬¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÇÇã¤¦²ÁÃÍ¤¢¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ÙÏ¢ºÜ40¼þÇ¯¤ÇºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëËÌ¾ò»Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë9·î¤«¤é¤Ï¡ØCAT'S EYE ¿·ÁõÈÇ¡Ù¡ÊËÌ¾ò»Ê/¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î4¥«·îÏ¢Â³´©¹Ô¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÁõÈÇ¤ÏÁ´10´¬¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÂè6´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£Â³¤¯Âè7´¬¡¦Âè8´¬¤Ï11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Âè9´¬¡¦Âè10´¬¤Ï12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢ºÇ½ª10´¬¤Ë¤ÏËÌ¾ò»á¼«¤é¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤¬½é¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¡¢ºîÉÊ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¸¶²èÅ¸¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼Âç¸¶²èÅ¸¡ÁFOREVER, CITY HUNTER!!¡Á¡×¤â³«ËëÍ½Äê¡£Ìó400ÅÀ¤â¤Î¸¶²è¤¬½¸·ë¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ïµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Î¤Û¤«¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÆÃÊÌ±ÇÁü¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡40Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ªµ±¤Â³¤±¤ë¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢µÇ°¥à¥Ã¥¯¤ä¸¶²èÅ¸¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÌ¾ò»Ê¥ï¡¼¥ë¥É¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£