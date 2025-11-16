16日の東京4Rで行われた新馬戦（ダート1600メートル）は、7番人気の伏兵アジアントレジャー（牡＝蛯名正、父アジアエクスプレス）が逃げ切り。大外16番枠からスッとハナを奪うと、直線は二枚腰で後続を振り切った。

酒井は「ラストは声で扶助するとグッと伸びてくれた。まだ幼い面はあるが、かなりのスタミナがある」と高評価。蛯名正師は「外枠もよかったのかもしれない。（後ろから）来た分だけ伸びていた」とうなずいた。次走は未定。