【東京4R・新馬戦】 7番人気アジアントレジャーが大外枠から逃げ切る
16日の東京4Rで行われた新馬戦（ダート1600メートル）は、7番人気の伏兵アジアントレジャー（牡＝蛯名正、父アジアエクスプレス）が逃げ切り。大外16番枠からスッとハナを奪うと、直線は二枚腰で後続を振り切った。
酒井は「ラストは声で扶助するとグッと伸びてくれた。まだ幼い面はあるが、かなりのスタミナがある」と高評価。蛯名正師は「外枠もよかったのかもしれない。（後ろから）来た分だけ伸びていた」とうなずいた。次走は未定。
by ライブドアニュース編集部
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
