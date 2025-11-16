お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（49）が15日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」に出演。お金のかかる趣味について語った。

オシャレ好きで知られるものの、普段はあまり浪費しないという岩尾。唯一ハマっているのが「腕時計。急に（ブームが）来た」と告白。「（以前は）腕時計はまったく着けてない。なんやったら邪魔くさいし、どうせすぐ外してなくすからいらん、携帯で見れるやんって思ってた」と話した。

美容室で見た雑誌に載っていた腕時計について美容師と雑談。「僕は興味ないって言うてて、でも今持ってると価値が下がらないし良いみたいですよ〜みたいな話をしてて。そこから雑誌見たりYouTubeとか見て、一回買いに行ってみようかな…から始まった」と経緯を振り返った。

大阪・なんばグランド花月（NGK）での出番の合間にある店を訪ねると別室に通され、出てきたのが400万円の時計だったという。

「NGKの合間に400万って…大師匠でもそんな買い物せえへんやん。“ちょっとさすがに…また戻らないといけないのでちょっと待ってください。数日後にまた仕事で大阪に来るので、もしその時に残ってたら買いに来ます”と。で、後日行って買えた」といい、「そこから…1年間で5、6本ぐらい買った」と明かした。

「でも、今でもスーパー行ってキャベツ1玉400円とか見たら“高っ！”と思うし、400円やから今日やめとくわ…みたいなのは思うねん」と庶民的な金銭感覚は保持していることをアピール。ただ、「ちょっとええ時計見て120万？まあまあまあアリか…ってなるっていう。感覚がバグってるっていうか」と打ち明けていた。