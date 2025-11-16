『ようこそ実力至上主義の教室へ』第4期、来年4月放送 PV解禁で新1年生の追加キャスト6人発表
テレビアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』（よう実）4th Season2年生編1学期が、2026年4月より放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PV第1弾、追加キャストが発表された。
【画像】悪い顔してる！超ミニスカ姿の新1年生ヒロインたち 『よう実』4期の設定画
第4期となるキービジュアルでは、2年生に進級した綾小路や堀北と共に、物語のカギを握る新1年生のうち、七瀬、椿、天沢が描かれており、PVでは、2年生に進級した綾小路を中心に、新1年生が登場するアニメ映像がキャラクターボイスと共に楽しめるミステリアスな映像になっている。
また、4期より新たに登場する“新1年生”6名のキャスト情報を一挙公開。七瀬翼役・佐藤未奈子、宝泉和臣役・江頭宏哉、天沢一夏役・瀬戸桃子、八神拓也役・徳留慎乃佑、椿桜子役・佐伯伊織、宇都宮陸役・坂田将吾が務める。
同作は、2015年にMF文庫Jより刊行され、現在、シリーズ累計840万部を突破している人気ライトノベルが原作。徹底した実力至上主義を掲げた「東京都高度育成高等学校」が舞台で、不良品が集まる場所と揶揄される最底辺のクラス・1年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆とクラスメイトたちのストーリー。
■キャスト
綾小路清隆：千葉翔也
堀北鈴音：鬼頭明里
軽井沢恵：竹達彩奈
櫛田桔梗：久保ユリカ
龍園翔：水中雅章
一之瀬帆波：東山奈央
坂柳有栖：日高里菜
七瀬翼：佐藤未奈子
宝泉和臣：江頭宏哉
天沢一夏：瀬戸桃子
八神拓也：徳留慎乃佑
椿桜子：佐伯伊織
宇都宮陸：坂田将吾
【画像】悪い顔してる！超ミニスカ姿の新1年生ヒロインたち 『よう実』4期の設定画
第4期となるキービジュアルでは、2年生に進級した綾小路や堀北と共に、物語のカギを握る新1年生のうち、七瀬、椿、天沢が描かれており、PVでは、2年生に進級した綾小路を中心に、新1年生が登場するアニメ映像がキャラクターボイスと共に楽しめるミステリアスな映像になっている。
同作は、2015年にMF文庫Jより刊行され、現在、シリーズ累計840万部を突破している人気ライトノベルが原作。徹底した実力至上主義を掲げた「東京都高度育成高等学校」が舞台で、不良品が集まる場所と揶揄される最底辺のクラス・1年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆とクラスメイトたちのストーリー。
■キャスト
綾小路清隆：千葉翔也
堀北鈴音：鬼頭明里
軽井沢恵：竹達彩奈
櫛田桔梗：久保ユリカ
龍園翔：水中雅章
一之瀬帆波：東山奈央
坂柳有栖：日高里菜
七瀬翼：佐藤未奈子
宝泉和臣：江頭宏哉
天沢一夏：瀬戸桃子
八神拓也：徳留慎乃佑
椿桜子：佐伯伊織
宇都宮陸：坂田将吾