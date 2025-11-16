42歳・加藤あい「久しぶりのグラビア撮影」でデコルテ輝く艶やかショット 「20代にしか見えないです！」「いつまで天使なん??」と反響続々
俳優の加藤あい（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりのグラビア撮影」での撮影カットを公開した。
【写真】「20代にしか見えないです！」デコルテ輝く加藤あいのグラビア撮影ショット
加藤はボリュームたっぷりのホワイトチュールスカートに、アシンメトリーな黒のトップスを合わせた印象的なスタイルを披露。右肩が大きく開いたデザインで、繊細なデコルテラインが際立っている。
自然体ながらも色気がただよい、エレガントさの中にクールなニュアンスを添えている。加藤は「とても楽しい撮影でした」と振り返った。
この投稿にファンからは「かっっかわいすぎる」「綺麗です」「めっちゃ素敵」「変わらぬ美しさ」「20代にしか見えないです！」「いつまで天使なん??」など、様々な反響が寄せられている。
【写真】「20代にしか見えないです！」デコルテ輝く加藤あいのグラビア撮影ショット
加藤はボリュームたっぷりのホワイトチュールスカートに、アシンメトリーな黒のトップスを合わせた印象的なスタイルを披露。右肩が大きく開いたデザインで、繊細なデコルテラインが際立っている。
自然体ながらも色気がただよい、エレガントさの中にクールなニュアンスを添えている。加藤は「とても楽しい撮影でした」と振り返った。
この投稿にファンからは「かっっかわいすぎる」「綺麗です」「めっちゃ素敵」「変わらぬ美しさ」「20代にしか見えないです！」「いつまで天使なん??」など、様々な反響が寄せられている。