サッカー22歳以下（U−22）韓国代表チームが中国に完敗した。

イ・ミンソン監督率いる韓国U−22代表チームは15日、中国・成都で開かれた2025パンダカップ第2戦で、開催国の中国に0−2で敗れた。韓国は18日に同じ会場でベトナムと第3戦に臨む。今回の大会は中国をはじめとして、韓国、ベトナム、ウズベキスタンの4カ国が参加して優勝を争う。12日にウズベキスタンとの第1戦に2−0で勝利した韓国は、これで大会1勝1敗を記録した。韓国代表チームは来年1月にサウジアラビアで開催されるアジアサッカー連盟（AFC）23歳以下（U−23）アジアカップを準備中だ。

韓国はこの日、中国を相手にゴール決定力不足を見せ苦戦した。前半を無得点で終えた韓国は、後半27分に中国の新疆ウイグル出身の攻撃手ベイヘラム・アブドゥウェリに先制ゴールを許すと、後半36分にもアブドゥウェリにマルチゴールを決められ0−2で敗北を喫した。

韓国U−17代表チームは同日、U−17ワールドカップでベスト16進出に失敗した。ペク・ギテ監督が指揮するU−17代表チームはカタールのドーハで開かれた大会でイングランドに0−2で敗れた。韓国U−17代表チームはイングランドとの通算戦績で3敗3分けと押されている。

FIFAは隔年制だったU−17ワールドカップを今年から2029年まで毎年開催することにした。参加国も24カ国から48カ国に大きく増やした。4カ国ずつ12組に分かれてグループリーグを行った後、各組1〜2位の24カ国と3位のうち上位8カ国がベスト32に進出した。韓国がU−17ワールドカップでグループリーグを通過したのは24チームが参加し16チームによるトーナメント体制で行われた2019年大会から6年ぶりだ。2023年にインドネシアで行われた前回の大会は3戦全敗しグループリーグで脱落した。韓国がU−17ワールドカップでおさめた過去最高成績は1987年のカナダ大会、2009年のナイジェリア大会、2019年のブラジル大会でのベスト8だ。