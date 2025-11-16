乃木坂46メンバーで超難関大学生・池田瑛紗、小泉進次郎防衛相の食事に言及「乃木坂でやったら…」
アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗（23）が、16日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演した。
【写真】汁が飛びそう！白ワイシャツ姿でカレー麺を食べる小泉進次郎
番組では、小泉進次郎防衛相をめぐる話題を紹介。小泉氏は新内閣の国会答弁で“覚醒”したと評されたほか、Xでは「よこすか海軍カレーラーメン」を食べる姿を公開し、シミがつきそうな白シャツ姿が「覚悟を見た」などと反響を集めている。
これに対し、池田は「白シャツにカレーの組み合わせなんて、乃木坂でやったら、もうマネージャーさんやら衣装さんだったり、もう飛んで来ちゃいますよ！衣装を着たら絶対ご飯を食べるときは上着でカバー」と驚き。
また、「一回レッテルを貼られたら、そのレッテルに長いこと振り回されるってあるとい思うんですけど、『覚醒』っていう言葉もキャッチーですから、その言葉がどんどん前にでてるなと感じます」と語った。
超難関とされる東京藝術大学に在学する池田は、爆笑問題の絵も描き、スタジオに驚きの声があがった。
【写真】汁が飛びそう！白ワイシャツ姿でカレー麺を食べる小泉進次郎
番組では、小泉進次郎防衛相をめぐる話題を紹介。小泉氏は新内閣の国会答弁で“覚醒”したと評されたほか、Xでは「よこすか海軍カレーラーメン」を食べる姿を公開し、シミがつきそうな白シャツ姿が「覚悟を見た」などと反響を集めている。
これに対し、池田は「白シャツにカレーの組み合わせなんて、乃木坂でやったら、もうマネージャーさんやら衣装さんだったり、もう飛んで来ちゃいますよ！衣装を着たら絶対ご飯を食べるときは上着でカバー」と驚き。
また、「一回レッテルを貼られたら、そのレッテルに長いこと振り回されるってあるとい思うんですけど、『覚醒』っていう言葉もキャッチーですから、その言葉がどんどん前にでてるなと感じます」と語った。
超難関とされる東京藝術大学に在学する池田は、爆笑問題の絵も描き、スタジオに驚きの声があがった。