アイドルと女子プロレスがコラボレーションする新イベント『ＧＯＯＤ ＬＩＦＥ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＬＯＶＥ ＆ ＰＥＡＣＥ』が１５日、マレーシア・セランゴール州プタリン・ジャヤのＪｉｏＳｐａｃｅで初開催された。

ＣｙｂｅｒＦｉｇｈｔの高木三四郎副社長、元東京都議会議員で大会プロデューサーを務めた川松真一朗氏が共同で企画し、日本発のエンターテインメントである「アイドル」と「女子プロレス」を融合させた新たな試み。プロレスパートでは全４試合が実施され、現地ファンから大きな歓声が上がった。

ライブパートには、地元のアイドルグループＫＬＰ４８、東京女子プロレスで活躍するアップアップガールズ（プロレス）に加え、日本のアイドルカルチャーをアジアに発信する『ＴＩＦ ＡＳＩＡ ＴＯＵＲ』の賛同を受け、ＮＧＴ４８や大食いアイドル・もえのあずきが出演。多彩なパフォーマンスで会場を盛り上げた。

さらに、アイドルの応援としてモーニング娘。ＯＧの矢口真里が来場。エンディングでは、ＫＬＰ４８、ＮＧＴ４８の選抜メンバー、荒井優希、アップアップガールズ（プロレス）らとともに名曲『ＬＯＶＥマシーン』を披露し、会場は大きな拍手に包まれた。

高木副社長は「現地の盛り上がりが想像以上で、日本のプロレス文化とアイドル文化がマレーシアでここまで受け入れられるとは感慨深い」とコメント。川松氏も「日本発のＩＰである女子プロレスとアイドルをアジアに広める上で、矢口さんの存在が非常に心強かった」と述べた。矢口は「最初から最後まで拝見しましたが、アイドルとプロレスが交互に展開され、常にワクワクしながら楽しめました」とイベントの魅力を語った。

川松氏は第２回大会の開催に意欲を示し「矢口さんがＯＫなら決まります。『ＬＯＶＥ ＆ ＰＥＡＣＥ』セカンドシーズンに向けて引き続き応援をお願いします」と発言。矢口も「初心者でもアイドル・プロレス双方の魅力に触れられるイベント。どちらのファン層も取り込んでいきたい」と今後の展開に期待を寄せた。