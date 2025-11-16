俳優・中村雅俊さんと､俳優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。

自身がプロデュースする、アイドルのオーディションについて綴りました。



中村里砂さんは「中村里砂プロデュースアイドルオーディション開催」と、投稿。



続けて「2026年デビュー予定のグループの追加メンバー募集のため、オーディションを開催いたします。」と、明かしました。





そして「【応募期間】2025年11月15日(土)〜2025年12月15日(月)23:59」「ｴﾝﾄﾘｰしていただいた方から順次、二次審査(個人面談)予定!」と、記しました。





中村里砂さんは「前回のオーディションでは3,000名を超える応募があり、2つのグループが誕生しました。」と、投稿。



続けて「今回は新たなグループの追加メンバーを募集します。それぞれの『なりたい自分』を実現できるよう、一緒に頑張りましょう。」と、綴りました。



そして「このオーディションが、あなたの新しい一歩になりますように。」「たくさんの応募お待ちしています」と、呼びかけています。





【 中村里砂さん プロフィール 】

出身地：東京都

血液型：A型

サイズ：身長 160cm





歌手･俳優の中村雅俊と､俳優の五十嵐淳子夫妻の三女｡

2013年より､ファッション雑誌『LARME』のレギュラーモデルなどを務める｡その後､タレントとしてバラエティ番組などにも多数出演し､活動の幅を拡げている｡







