元野犬のこんちゃんは、来たばかりの頃はいつも不安そうでしたが、だんだん人に慣れ今では見違えるようになったといいます。そんなこんちゃんの現在の様子が、あまりにも可愛いと反響を呼びました。

「もう可愛すぎる」「めっちゃ幸せで楽しくお散歩出来てる～凄い！幸せパワー貰ったよ」と評判で、1万回以上再生されています。

【動画：『元野犬』を飼った初日、怯えた顔をしていて…表情が全く違う『感動のビフォーアフター』】

いつも不安そうだったこんちゃん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『smiling_kon_dog』へ投稿された、元野犬の「こんちゃん」の様子です。飼い主さんの家へ来たばかりの頃のこんちゃんは、いつも不安そうな顔をしていたと言います。

ご飯を食べる時も落ち着かず、何度も振り返っては周りを確かめ、常に怯えているようだったのだとか。きっと野犬の頃のこんちゃんの毎日は、それだけ警戒しなければならない程、危険と隣り合わせの日々だったのでしょう。

初めてのお散歩ではこんなに不安そうでしたが…

こんちゃんが初めてお散歩へした時も、外へ連れ出されて何が起こるのか分からず、不安から固まってしまったのだそう。しかし、飼い主さんからたくさんの愛情を注いでもらうことで、だんだんと表情が変わっていったそうです。

今ではお散歩中何度もニコニコ笑顔を見せてくれるなど、とても楽しそう。足取りも、あのおっかなびっくりだった様子とは全く異なりとても軽やかで、元気に走ったりと本当にお散歩が大好きなのが伝わってくるようでした。

現在のこんちゃんの様子

こんちゃんは保護施設で初めて会った時から、チラチラと飼い主さんの顔を見てきたのだそう。それは、辛い経験から人間が信じられず、不安のサインだったのだろうと飼い主さんは振り返ります。

今もチラチラ見てくることはあるそうですが、「楽しいね！」「次どこ行く？」という喜びのサインへと大きく意味が変わりました。新しい場所で家族の一員として愛されているこんちゃんの、素敵な笑顔をこれからも楽しみにしています。

この投稿へは「お散歩中に立ち止まってぽんってするのがとっても仲良しで微笑ましいです」「素敵な笑顔を見せてくれて、ありがとうございます」「こんちゃん最高」「キツネみたい 可愛い」など、来たばかりの不安そうな様子がまるで噓のように、弾けるような笑顔を見せてくれるこんちゃんの可愛さに魅了された視聴者から、多くのコメントと600件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『smiling_kon_dog』では、日本一の笑顔犬を目指しているという元野犬の「こんちゃん」の、とびきりの癒しの笑顔がたくさん公開されています。

