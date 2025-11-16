17歳下の夫との結婚→反対していた実母が和んだ一言に1500いいね「良いお話」「真実のLOVE」【ママリ】

結婚に反対していた母だったけど…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ちきんへっど🐔(@toriatama__desu)さんの投稿です。

ちきんへっどさんとご主人は17歳差。当初、両親は結婚に反対していたといいます。しかしご主人がちきんへっどさんの実家に挨拶に来てくれた時のこと…。話題の投稿がこちらです。

私と旦那は17歳年の差

結婚する事を両親は反対していた

東京から婿に来るかたちで移住してくる彼

そりゃ反対するよね...

でも私も彼も子供達ももうその気になっていた

彼が私の実家に挨拶に来てくれた時、母親が神妙な顔で真面目に彼に話した

「ちきんはね？.....歳...とるよ？？？」

それに対して彼は

「まあそりゃ...人間ですから...」

私と娘は吹き、娘は涙流しながら母親をどついていた…

なんだったんだあの会話😂😂

今ではめちゃくちゃ可愛がられてる婿です

行くたびに当たり前に母からアイス渡されてます🍦

ご主人は、東京から「婿に入る」形で移住してくれることになったそう。素直なご主人のひとことに、なんだかほっこりする会話ですよね。ちきんへっどさんの方が年上で子連れ再婚、お子さんは2人いるそう。幸せな再婚、素晴らしいですね。



この投稿には「なんか良いお話」「これが真実のLOVEですね(^^)笑 いいですね～」といったリプライがついていました。家族って良いなと思える投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）