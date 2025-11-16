Snow Manで「歌がうまいと思うメンバー」ランキング！ 2位は「目黒蓮」、1位は？【2025年11月調査】
All About ニュース編集部は、2025年11月6〜7日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、男性アイドルグループ「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、Snow Manで「歌がうまいと思うメンバー」ランキングを発表します。
大人っぽく落ち着いた低音ボイスで知られる、目黒蓮さん。柔らかく甘い歌声で、楽曲のメッセージをストレートに伝えるような豊かな表現力が支持されています。
主演を務めた映画『わたしの幸せな結婚』の主題歌となった『タペストリー』では、目黒さんの歌唱パートも多く、作品にリンクするような切なさや哀愁が伝わる声が印象的。デビュー曲『D.D.』をはじめ、グループの楽曲では下ハモ（低音のハモリ）を担当することも多く、楽曲全体に安定感や温かさを加える重要なパートを担っています。
回答者からは、「低音の響きが美しく、感情を丁寧に表現する歌い方が魅力的だから」（20代女性／長崎県）、「ソロパートで聞かせる甘い歌声が大好きです」（40代女性／神奈川県）、「甘い声が魅力的です。ビブラートを利かすことのできるテクニックも好きです」（50代男性／神奈川県）、「声が滑らかで、優しい歌い方」（20代女性／神奈川県）などの声がありました。
美意識が高く、女性向け美容雑誌の表紙を飾り、美容クリニックのCMキャラクターを務めるなど「美容番長」として知られる渡辺翔太さん。世界的なジュエリーブランド「スワロフスキー」のジャパンアンバサダーに就任し、ドラマや映画への出演など幅広く活躍しています。
伸びやかなハイトーンボイスが特徴的なグループのメインボーカルで、バラード、R&B、ロック調など、あらゆる楽曲で重要なメロディラインを担当。舞台『DREAM BOYS』で主演を務めるなど、豊かな表現力と確かな歌唱力で知られ、激しいダンスをしながらも安定感のある歌声で、グループ全体の圧巻のパフォーマンスを支えています。
回答者からは、「安定した高音と繊細な声の表現力で、グループの歌唱を支えているから」（20代男性／福井県）、「舞台経験も豊富で、ダンスをしながらでもブレない圧倒的な声量と安定感があるから」（40代女性／福井県）、「どの楽曲でも歌の上手さがわかるが、フェイクやバラードでのロングトーンで特に上手さが際立つ」（40代女性／茨城県）、「歌唱の魅力は、まず安定感のある伸びやかな高音と、繊細で表現力豊かな声質にあります。どんな曲でも音程がぶれず、感情を丁寧にのせて歌う姿勢が印象的」（40代男性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
