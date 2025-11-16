「可愛すぎてニヤける」森香澄、ミニスカワンピから美脚を披露！ 「いつもと違う雰囲気がまた格別」
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは11月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカ姿で抜群の美脚を披露しました。
【写真】森香澄の美脚際立つミニスカ姿
コメントでは「品がお有りで凄くいい」「いつもと違う雰囲気がまた格別」「メッチャ可愛いくて····美しいなぁ〜！」「可愛すぎてニヤける」「可愛いすぎる 世界一かも！」「コーデからしぐさまでめちゃくちゃかわいい過ぎます」「香澄ちゃんスタイル良すぎ！！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「品がお有りで凄くいい」森さんは「テレビ愛知、韓国・忠清道の旅 是非ご覧ください」とつづり、7枚の写真と4本の動画を載せています。ミニスカートのワンピースを着用し、コートを羽織った姿を披露。テレビ収録で訪れた韓国にて、並木道を散歩する様子や長いブランコに乗る様子など、さまざまな姿を見せました。ミニスカから見える美脚が一段と目を引きます。
美背中際立つモデルショットも3日には「日経トレンディ『今年の顔』に選んでいただきました」とつづり、背中が開いたドレス姿を披露した森さん。美しくもあり妖艶なモデルショットです。気になった人はチェックしてみてくださいね。
