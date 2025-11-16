うお座さんを満たす「居場所」の作り方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。
あなたには、もうお気に入りの場所がありそう。
行きつけのカフェやバー、居心地のいいベンチや温浴施設など、とっておきの蘇生スポットを見つけているはず。何があっても、そこに行けば、元気になれるのです。
【よくある症状】
日常の延長に居場所があるため、本当につらいとき、苦しい時には、かえって足を運べなくなりそう。
会社に行きたくないのに、癒やしスポットは会社の近くにあるみたいなことが気楽に起こりやすいでしょう。
【うお座さんの居場所の作り方】
1：遠出
2：再訪
3：再会
いくつか逃げ場所を見つけると、それでいいと思ってしまいやすいもの。
でも、いざというときの駆け込み寺を他にも探しておきましょう。半日程度の移動で行ける範囲に居場所があれば、もっとしぶとく頑張れるはず。
【処方箋】
・推し都市を持つ
例えば、温泉街。あるいは、清流の流れる場所など、水のパワーを感じられるスポットに足を運びましょう。
日々の暮らしの中では抱えきれないストレス、疲れを感じた時に、「あそこに行こう」と思える場所を用意しておくのです。特定の宿に毎回泊まるよりも、同じエリアのいろいろな施設を渡り歩いて、全体像をつかんでいくのがよさそう。
第二の故郷のように、あなたを支えてくれる居場所になるでしょう。旅のついでなどに、開拓を。
・セカンドチャンス
第一印象だけで決めるのは、もったいない。
波長を大事にするあなただからこそ、人や場所への評価がその時のコンディションに左右されやすいのです。「嫌な感じだった」「ダメだった」でバッサリと切り捨てずに、「もう一度だけ」チャンスをあげましょう。
日を変え、タイミングをズラすことで、真価が見えてきます。二度目も合わないなら、それはもうダメでしょう。でも、「意外によかった」「大当たりだった」もあるので楽しみにして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
