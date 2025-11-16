みずがめ座さんを満たす「居場所」の作り方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。
場所へのこだわりは薄いあなた。
やりたいことができるなら、どこでもいいと思っていそう。仕事や日常のあれこれに必要な物がそろっていると助かりますが、それですら、絶対条件ではなさそう。遊民タイプなのです。
【よくある症状】
ここがあなたの居場所と言われると、逃げ出したくなりそう。
別に嫌なことは何もないけれど、縛られる感じがダメなのです。「好きに使っていい」「いつでも来て」的な言われ方ならば、ずっと居つく可能性も。
【みずがめ座さんの居場所の作り方】
1：自由気まま
2：無条件
3：友達のいる場所
どこにも属したくない。
みずがめ座さんのマインドの奥底には、そんな自由への渇望が隠れています。このため、どこかに所属しても幽霊会員のようになりやすいでしょう。いなければいけないことへの抵抗感が強いのです。
【処方箋】
・イレギュラー、ゲスト枠を狙う
たまに来る人、顔を出すと「おや、珍しい」と言われる距離感が、心地よいでしょう。
まったく知らない仲ではないけれど、ちょっと新鮮に感じてもらえる存在でありたいのです。だから、気に入って毎日のように通っているお店でも、常連認識された途端、足が遠のくという皮肉なことが起こりそう。
「気が付いているけれど、気が付かないふりをしてくれる」気持ちを分かってくれるハイレベルな居場所を探すのを楽しむのが一番です。
・推し活、同好の志がいる場所へ
例外として、好きなことの延長の場には、名前を連ねたいし、フルコンプリートで参加したい気持ちが強いでしょう。
誰に負けない思いを行動で示したいのです。ファンクラブに入る、ファンミーティング、応援に行くなど、積極的に活動するうちに、似たパッションの友達ができるでしょう。
学生ならば、部活や郊外活動がカギになり、社会人ならば、専門性が居場所を作ってくれます。あなたらしさを発揮できる場所ならば、頑張れるのです。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
