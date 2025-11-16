幸せになりたい！ そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう？ 星占いを手掛かりに、あなたの幸せに必要なものを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。

やぎ座さん（12月22日〜1月19日生まれ）の幸せのカルテ

あなたにとって居場所とは、「役割がある場所」です。

果たすべきミッションがある時、あなたは、ここにいていいと感じられるはず。

言い換えれば、何もやることがない場所では、まったくリラックスができません。必要とされているかどうかがバロメーターになるのです。

【よくある症状】
人の目が気になるでしょう。

変に思われていないだろうか、浮いている気がして仕方がないなど、自分を異分子のように感じそう。結果的に、自分の部屋やリザーブした個室で、やっと一息つくのが典型的なパターンに。

【やぎ座さんの居場所の作り方】
1：バカンススタイル
2：予定を組む
3：ガイド召喚

出先でゆっくりとくつろぐ練習をしましょう。

最初のうちは、落ち着かずに「もう帰る」になりそうですが、繰り返すうちに、のんびりのコツをつかめるようになります。やることやお連れ様を作るのも、場慣れの第一歩に。

【処方箋】
・リラックスレッスン
休むのが苦手、くつろぎ方が分からないやぎ座さんは多いもの。

それだけ、働き者で、頑張り屋さんだということです。カフェで休憩する時も、長居するとお店に迷惑かもと余計な気を回してしまい、かえって疲れてしまうことも。

そんな時は、入店前に何時までここにいると決めてみるのはいかが？ オールインクルーシブの宿で、サービスを満喫するのも、あなたに向いています。

本やカメラなど、1人でいてもサマになる小道具を持つと役立つはず。

・人を手掛かりにする
ガイドをお願いするのも、有効です。

その道に詳しい友人に案内をお願いする、プロのガイドを雇う、観光タクシーを利用するなど、とっかかりを作りましょう。また、情報を事前に集めて、ほどよく、放っておいてくれるお店など、あなた好みのスポットにアタリをつけて行くのもよさそう。

集団の中では、リーダーやまとめ役に従って。臆せずに分からないことはどんどん聞いていくほど、「ここにいていい」という確信が持てるでしょう。
