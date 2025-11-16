本当に42歳？産後7カ月で“20kg”ダイエット成功の韓国女優、美腹筋あらわな大胆レギンス姿を披露【PHOTO】

歌手兼女優ソン・ダムビが産後7カ月とは思えない美腹筋を披露し、ファンを魅了している。

【写真】ソン・ダムビ、妊娠中の“ふっくらお腹”

ソン・ダムビは11月14日にインスタグラムを更新。「運動した甲斐があるでしょ？」とキャプションに綴り、とあるトレーニングジムの鏡越しに自撮りをした写真を投稿した。

公開された写真のなかで、ソン・ダムビは黒のブラトップと同色のレギンスを合わせたスポーティーな服装を披露。ブラトップとレギンスの間からはくっきりと浮かび上がる“11字腹筋”があらわになり、無駄のない引き締まったウエストラインが見る者の目を引く。現在42歳、それも産後とは思えない美しいスタイルが伝わってくる。

（写真＝ソン・ダムビInstagram）

ソン・ダムビは2022年5月にスピードスケート元韓国代表のイ・ギュヒョクと結婚。昨年9月に体外受精による妊娠を明らかにし、今年4月に第一子となる娘を出産した。その後は出産から7カ月という短い期間で約20kgのダイエットに成功したと伝えられている。

彼女の美貌を目にしたファンからは、「痩せすぎでは？」「ますます美しくなるダムビさん」「トレーニングに励む姿がタフでかっこいい」など称賛のコメントが相次いでいる。

◇ソン・ダムビ プロフィール

1983年9月25日生まれ。歌手として2007年にデビュー。2009年のドラマ『ドリーム』（原題）で本格的に演技に挑戦し、『光と影』『家族なのにどうして〜ボクらの恋日記〜』などに出演。特に人気ドラマ『椿の花咲く頃』でアルバイトのヒャンミ役を演じ、注目を集めた。2021年12月に5歳年上の元スピードスケート韓国代表選手イ・ギュヒョクとの熱愛が発覚し、2022年5月に結婚。2024年9月に2回目の体外受精による妊娠を発表。2025年4月に女児を出産した。