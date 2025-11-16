¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×X¤ÇÏÃÂê¢ª2ºÐ¤Î¥Ýー¥º¤ËÇú¾Ð¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¸ÄÀ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ë☺︎🦖1y(@honeybee88cay)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢À®Ä¹²áÄø¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡Ù¡£ÄøÅÙ¤â»þ´ü¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Ë¤µ¤ó¤Î1ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÏY¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµã¤¯¤È¤¤¤¦¡È·Á¡É¤À¤½¤¦¤Ç¡Ä¡©¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î·Á¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È±¿Æ°¤äÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ä¥¤¥ä¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯Â¤ò¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎY»ú¤Î¤è¤¦¡£¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤È¤¤¤¦¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç¤Î»ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
1ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÏÊÒÂ¤ò¾å¤²¡¢Y¤Î»ú¤Ç¥¤¥ä¥¤¥ä¤òÉ½¸½
¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©😆
ÅÜ¤ë¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Çµã¤¯¤ó¤À¤±¤É
Âç¤Î»ú¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À
Y»ú¤Ê¤ó¤À
°ì¸«¤¹¤ë¤È±¿Æ°¤äÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ä¥¤¥ä¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯Â¤ò¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎY»ú¤Î¤è¤¦¡£¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤È¤¤¤¦¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç¤Î»ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¡É¤ä¡É¤Î¡¢¡ÉY¡É‼️¡×¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Ú¤¤¡È¤ä¡É¤Î¡ÈY¡É¡Û¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂç»ö¤Ê¼«¸ÊÉ½¸½¡£
»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤È¤¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ÏY»ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: minaduki23
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë