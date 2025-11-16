「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」パッケージ画像初公開！ 11月22日発売予定「オプションパーツセット ビルドブースターセット」も公開
【MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス】 11月22日 発売予定 価格：7,150円 【オプションパーツセット ガンプラ 18 (ビルドブースターセット)】 11月22日 発売予定 価格：1,210円
「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」のパッケージ画像を公開した。
今回同社の公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、右手にソードメイスを構える勇ましいガンダム・バルバトスルプスが描かれたパッケージとなっている。
また本製品以外にも、同日発売の「オプションパーツセット ガンプラ 18 (ビルドブースターセット)」のパッケージ画像も初公開された。
「オプションパーツセット ガンプラ 18 (ビルドブースターセット)」パッケージ画像
