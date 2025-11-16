韓国ドラマ「華政」第14話〜第18話【あらすじ】
ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「華政」（主演：イ・ヨニ 全64話）を放送中！
【動画】「本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜」を期間限定で配信！
「テレ東プラス」では、11月17日（月）〜11月21日（金）放送、第14話〜第18のあらすじを紹介する。
【11月17日（月）放送 第14話】
ジュウォンはファイに火器都監で働けるようにするという約束をしていた。しかし、ファイが女だと知ったジュウォンは、その約束を反古にしようとするが、ファイが硫黄の製錬技術「焼き取り法」を習得していると知り、真偽を確かめるため火器都監に連れていく。一方光海君は、明の出兵要請を拒むことを重臣たちに告げる。西人派の重臣たちが猛反発する中、ジュソンは明の援助なしでは朝鮮は生き残れないと諭す。
しかし、光海君はこれまで誰にも明かさなかった火器都監の内部を重臣たちに見せ、大量の硫黄を確保したことと、火薬製法の秘伝の書を手に入れたことを告げる。
【11月18日（火）放送 第15話】
ファイはついに光海君と再会する。光海君は挑戦的な態度を取る正体不明のファイを怪しむが、ジュウォンに説得され、技術者として火器都監に採用するという王命を下す。
そんな中、ジュソンが「王の上に立つ者」ではと考える光海君は、火器都監の責任者にならないかと提案して反応を窺う。
ファイが正式に働き始めた日、イヌはジュウォンに、公主様を忘れていないはずのお前が、なぜ王様に忠誠を誓うのか理解できないと問うが、王様がどんな人物であれ、今の国に必要な方だ、と返す。
そして、ジュソンは倭国から来たファイを利用し、光海君とジュウォンを破滅させようと目論む…。
【11月19日（水）放送 第16話】
火器都監で働くうちに土取り係が仁穆大妃のいる慶運宮に入れると知ったファイは、彼らを追いかけて何とか中に入ろうと試みる。
ちょうどその時、火器都監は大騒ぎになっていた。ファイが扱った釜から吹き出す怪しい蒸気のせいで次々と職人が倒れ、死者が出たのだった。
ジュウォンとファイは逮捕され、片や、西人派は光海君の元に押しかけ火器都監の閉鎖を要求する。そんな中、ジュウォンは隠し通路からファイを逃がし、事故の真相解明を託す。
火器都監から逃げたファイは、都で唯一頼れるイヌに協力を求める。光海君は、ジュウォンの尋問を自ら行うことを決断するが、ジュウォンは「火器都監を守ってほしい」と告げる。そして、ジュウォンはこの時初めて光海君を「王様」と呼ぶのだった…。
【11月20日（木）放送 第17話】
ファイは、イヌと共に火器都監の硫黄長ヨンブと煙硝長ボンスにも力を貸してほしいと頼みに行く。封鎖中の火器都監に侵入したファイは、有毒な煙が出た原因を突き止めるが、無実を証明することができないと知り、焦りを感じる。
父のホン・ヨンにより、ジュウォンは厳しい拷問にかけられるが、火器都監を守るため、光海君に自分を処刑して騒動を終わらせてほしいと告げる。ところが、光海君が自分のことを知っていたというファイの証言により、尋問は一時中断される。
同じ頃、イヌはファイの指示で騒動の日に負傷していなかった職人とその着ていた作業着を見つけるため奔走していた。
【11月21日（金）放送 第18話】
ついにイヌが真犯人を捕える。犯人である職人を推薦したユン･ドハの名を名簿に見つけた光海君は、ジュソンの家にホ･ギュンを送る。
しかし、王の部下であるはずのホ･ギュンがユン･ドハを自害に見せかけて刺し殺してしまったため、黒幕のジュソンを捕まえることができなかった。
騒動が一件落着したある日、ファイは腕につけていた数珠をなくしていることに気づき、火器都監で必死に捜していると、突如ゲシが現れ、光海君が呼んでいると告げる。
光海君は王室の作法を知っていたファイに刀を突き付け、正体を問いただすが、ファイは漁夫の娘だと嘘をつき通す…。
出演
貞明公主／ファイ…イ・ヨニ
光海君…チャ・スンウォン
綾陽君（仁祖）…キム・ジェウォン
ホン・ジュウォン…ソ・ガンジュン
カン・イヌ…ハン・ジュワン
【演出】
キム・サンホ、チェ・ジョンギュ
【脚本】
キム・イヨン
【動画】「本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜」を期間限定で配信！
「テレ東プラス」では、11月17日（月）〜11月21日（金）放送、第14話〜第18のあらすじを紹介する。
【11月17日（月）放送 第14話】
ジュウォンはファイに火器都監で働けるようにするという約束をしていた。しかし、ファイが女だと知ったジュウォンは、その約束を反古にしようとするが、ファイが硫黄の製錬技術「焼き取り法」を習得していると知り、真偽を確かめるため火器都監に連れていく。一方光海君は、明の出兵要請を拒むことを重臣たちに告げる。西人派の重臣たちが猛反発する中、ジュソンは明の援助なしでは朝鮮は生き残れないと諭す。
しかし、光海君はこれまで誰にも明かさなかった火器都監の内部を重臣たちに見せ、大量の硫黄を確保したことと、火薬製法の秘伝の書を手に入れたことを告げる。
【11月18日（火）放送 第15話】
ファイはついに光海君と再会する。光海君は挑戦的な態度を取る正体不明のファイを怪しむが、ジュウォンに説得され、技術者として火器都監に採用するという王命を下す。
そんな中、ジュソンが「王の上に立つ者」ではと考える光海君は、火器都監の責任者にならないかと提案して反応を窺う。
ファイが正式に働き始めた日、イヌはジュウォンに、公主様を忘れていないはずのお前が、なぜ王様に忠誠を誓うのか理解できないと問うが、王様がどんな人物であれ、今の国に必要な方だ、と返す。
そして、ジュソンは倭国から来たファイを利用し、光海君とジュウォンを破滅させようと目論む…。
【11月19日（水）放送 第16話】
火器都監で働くうちに土取り係が仁穆大妃のいる慶運宮に入れると知ったファイは、彼らを追いかけて何とか中に入ろうと試みる。
ちょうどその時、火器都監は大騒ぎになっていた。ファイが扱った釜から吹き出す怪しい蒸気のせいで次々と職人が倒れ、死者が出たのだった。
ジュウォンとファイは逮捕され、片や、西人派は光海君の元に押しかけ火器都監の閉鎖を要求する。そんな中、ジュウォンは隠し通路からファイを逃がし、事故の真相解明を託す。
火器都監から逃げたファイは、都で唯一頼れるイヌに協力を求める。光海君は、ジュウォンの尋問を自ら行うことを決断するが、ジュウォンは「火器都監を守ってほしい」と告げる。そして、ジュウォンはこの時初めて光海君を「王様」と呼ぶのだった…。
【11月20日（木）放送 第17話】
ファイは、イヌと共に火器都監の硫黄長ヨンブと煙硝長ボンスにも力を貸してほしいと頼みに行く。封鎖中の火器都監に侵入したファイは、有毒な煙が出た原因を突き止めるが、無実を証明することができないと知り、焦りを感じる。
父のホン・ヨンにより、ジュウォンは厳しい拷問にかけられるが、火器都監を守るため、光海君に自分を処刑して騒動を終わらせてほしいと告げる。ところが、光海君が自分のことを知っていたというファイの証言により、尋問は一時中断される。
同じ頃、イヌはファイの指示で騒動の日に負傷していなかった職人とその着ていた作業着を見つけるため奔走していた。
【11月21日（金）放送 第18話】
ついにイヌが真犯人を捕える。犯人である職人を推薦したユン･ドハの名を名簿に見つけた光海君は、ジュソンの家にホ･ギュンを送る。
しかし、王の部下であるはずのホ･ギュンがユン･ドハを自害に見せかけて刺し殺してしまったため、黒幕のジュソンを捕まえることができなかった。
騒動が一件落着したある日、ファイは腕につけていた数珠をなくしていることに気づき、火器都監で必死に捜していると、突如ゲシが現れ、光海君が呼んでいると告げる。
光海君は王室の作法を知っていたファイに刀を突き付け、正体を問いただすが、ファイは漁夫の娘だと嘘をつき通す…。
出演
貞明公主／ファイ…イ・ヨニ
光海君…チャ・スンウォン
綾陽君（仁祖）…キム・ジェウォン
ホン・ジュウォン…ソ・ガンジュン
カン・イヌ…ハン・ジュワン
【演出】
キム・サンホ、チェ・ジョンギュ
【脚本】
キム・イヨン