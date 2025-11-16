「普段からこんな色なんですか、　あんたの目」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第16回の書き出しはこちら

「普段からこんな色なんですか、 あんたの目」

こちらは中島らもさん著『今夜、すべてのバーで』の冒頭の書き出しです。

【今夜、すべてのバーで】どうしても酒を飲まずにはいられない人生について。「この調子で飲み続けたら、死にますよ、あなた」それでも酒を断てず、緊急入院するはめになる小島容。ユニークな患者たちとの会話や担当医師との対話、ときおり訪れる、シラフで現実と対峙する憂鬱、親友の妹が繰り出す激励の往復パンチ――「飲む人間は、どっちかが欠けてるんですよ。自分か、自分が向かい合ってる世界か」

《推薦コメント》

どんな目やねん、どんな色やねん。コピーライター講座でAIDMAの重要性を説いていたらもさんがやった「A=Attention」の好例。一言で人物像と関係性を暗示し、物語への没入を誘う。関西弁ちゃうかったら(「あんた」が「あなた」だったら)成立せえへん１行目やわ。（編集カ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

